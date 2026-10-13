Tobías Crespo destaca potencial de la IA para mejorar la movilidad y la inclusión

El diputado Tobías Crespo, del partido Fuerza del Pueblo (FP), planteó este martes que el uso de la inteligencia artificial (IA) puede contribuir a la construcción de ciudades más inteligentes, humanas e inclusivas, mediante una planificación urbana que tome en cuenta las necesidades de todos los ciudadanos, incluidas las personas con discapacidad.

El legislador por la circunscripción 2 del Distrito Nacional sostuvo que esta tecnología representa una herramienta para mejorar la gestión de las ciudades y facilitar el acceso de la población a servicios más eficientes.

"La IA puede ayudarnos a construir mejores ciudades que sean inclusivas desde el punto de vista, primero, de la planificación, para que nosotros podamos planificar ciudades, aparte de más inteligentes, más humanas. La tecnología, en definitiva, es un medio y no un fin; no es un objetivo, es más la herramienta y el medio a través del cual podemos cumplir ese propósito", expresó Crespo.

En ese sentido, consideró que los Estados pueden aprovechar las herramientas tecnológicas para desarrollar sociedades más inclusivas, en las que la planificación y los servicios respondan a las necesidades particulares de las personas.

Aplicaciones de la IA en las ciudades

Entre las aplicaciones de la inteligencia artificial, Crespo destacó su potencial para mejorar el transporte público y reducir la congestión vehicular mediante sistemas inteligentes de control del tráfico.

Explicó que estas herramientas permitirían identificar patrones de movilidad, analizar los niveles de congestión y ajustar de manera dinámica los tiempos de los semáforos, con el propósito de disminuir los tiempos de desplazamiento.

Asimismo, señaló que la IA y otras tecnologías podrían contribuir a optimizar los recursos de las alcaldías, particularmente en áreas como la recogida y el manejo de los residuos sólidos.

"Adicionalmente, se podría implementar para mejorar la recolección de los residuos sólidos, es decir, para llevarlos desde el origen hasta su destino. Podemos hablar del uso de los drones, por ejemplo, no solamente en el control del tráfico, sino también de la tecnología utilizada en el control de los zafacones inteligentes", explicó.

Desafíos de la IA en la educación

En otro orden, el diputado, quien también forma parte del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), advirtió que aprovechar la inteligencia artificial para mejorar los resultados del sistema educativo dominicano representa un desafío complejo.

Aunque reconoció que estas herramientas facilitan a docentes y estudiantes el acceso a la información, consideró necesario fortalecer competencias fundamentales, como la lectura, la escritura y el pensamiento crítico.

"Es decir, nosotros hemos quedado en unos niveles muy depreciables en la prueba PISA, desde el punto de vista de cómo el sistema educativo no logra que los dominicanos y dominicanas puedan leer y comprender un texto simple, pero no solamente eso sino llevar al pensamiento crítico, a la objetividad", manifestó Crespo.

El legislador señaló que el reto consiste en encontrar un equilibrio entre el aprovechamiento de las nuevas tecnologías y el desarrollo de las capacidades de razonamiento de los estudiantes.

En ese sentido, advirtió sobre el riesgo de que las facilidades que ofrece la IA fomenten la dependencia tecnológica y limiten el desarrollo del pensamiento crítico, una situación que, a su juicio, requiere atención tanto de los docentes como de los estudiantes y sus padres.

Las declaraciones de Crespo fueron ofrecidas la mañana de este martes en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm), luego de su participación en el panel "Tecnificación y gestión del conocimiento en tiempos de IA: Claves para el desarrollo y la productividad".

El panel formó parte del VI Congreso Internacional de Accesibilidad Urbana, titulado "IA también es Inclusión y Accesibilidad", organizado por la Fundación Francina, encabezada por la activista social y líder comunitaria Francina Hungría.