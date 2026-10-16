¿Cómo comprar y vender por internet sin riesgo de ser engañado?

Una persona navegando en internet y buscando productos en Facebook Marketplace desde su computadora. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

Comprar, vender o buscar un artículo a buen precio son algunas de las actividades que cada vez más personas realizan a través de internet.

Plataformas como Facebook Marketplace y otros espacios de compraventa permiten conectar a compradores y vendedores, sin embargo, es importante tomar precauciones para evitar engaños y situaciones que puedan poner en riesgo el dinero o la seguridad de los usuarios.

Las verificaciones antes de las compras

La Dirección de Área de Policía Cibernética (Dicat), a través de su cuenta de Instagram, ha llamado a la ciudadanía a extremar las precauciones al realizar compras por internet y comprobar que los comercios sean reales, confiables y verificables antes de efectuar depósitos o transferencias.

Una de las primeras recomendaciones consisten en revisar cuidadosamente la publicación, el perfil de la persona con quien se pretende negociar, revisar los comentarios y la antigüedad de la cuenta.

Además, es fundamental comprobar las fotografías, leer la descripción del artículo, solicitar imágenes adicionales del producto real y consultar las valoraciones disponibles.

La institución también llama a desconfiar de las ofertas con precios demasiado bajos sin una explicación razonable.

También recomienda solicitar información clara sobre el comercio, como su dirección y teléfono, además del Registro Nacional de Contribuyentes (RNC), cuando corresponda.

Pago, encuentro y formas de entregas

Antes de realizar un depósito o una transferencia, el comprador debe confirmar quién recibirá el dinero, cuál es el monto acordado y cuáles son las condiciones de la negociación.

En el caso del vendedor, debe comprobar que los fondos hayan sido acreditados directamente en su cuenta mediante los canales oficiales de su entidad bancaria, sin confiar únicamente en capturas de pantalla o comprobantes enviados por el comprador.

El encuentro para entregar o recibir un artículo también requiere medidas de seguridad.

Cuando la transacción se realice de manera presencial, es recomendable elegir un lugar público, concurrido y bien iluminado, informar a una persona de confianza sobre el encuentro y evitar ubicaciones aisladas.

Antes de completar el intercambio, el comprador debe revisar el producto y comprobar que se corresponde con lo acordado. El vendedor, a su vez, debe confirmar que el pago fue recibido antes de entregar la mercancía.

Si durante la negociación la otra persona cambia inesperadamente las condiciones, el lugar de encuentro o las instrucciones de pago, es preferible suspender la operación hasta verificar la información.

Protección de datos personales

Otra medida fundamental es evitar compartir contraseñas, códigos de verificación y credenciales bancarias durante una negociación.

Los usuarios también deben desconfiar de enlaces sospechosos enviados por desconocidos y evitar introducir sus datos personales o financieros en páginas cuya autenticidad no hayan comprobado.

Asimismo, es necesario conservar las conversaciones, las capturas de las publicaciones, los datos de la transacción y los comprobantes relacionados con la compraventa.

¿Qué hacer ante un engaño?

Si una persona sospecha que fue víctima de una estafa, debe comunicarse cuanto antes con su entidad bancaria por los canales oficiales para informar lo sucedido y consultar las medidas disponibles.

También debe guardar las conversaciones, los comprobantes y la información de la publicación, reportar el perfil o anuncio a la plataforma y denunciar el caso al Dicat.

Leer más Los 8 engaños más comunes en Facebook Marketplace durante 2023