Millones de intentos de hackeo tras fallo descubierto por IA: ¿están en riesgo tus datos?

Fallas críticas PHP han llevado a la desconexión de sitios web a nivel global. ( ARCHIVO DL. )

Un fallo de seguridad descubierto con ayuda de inteligencia artificial ha provocado una alerta internacional después de que se registraran millones de intentos de ataques informáticos contra páginas web que utilizan PHP, una tecnología presente en aproximadamente siete de cada diez sitios de internet.

El problema, conocido como PHP2Shell, permite que delincuentes informáticos intenten acceder a servidores vulnerables sin necesidad de conocer sus contraseñas, lo que podría comprometer información personal, credenciales y otros datos confidenciales.

La empresa Cloudflare reportó un aumento acelerado de los ataques después de que las vulnerabilidades fueran divulgadas el miércoles 21 de octubre de 2026.

La situación ha llevado a bancos, aerolíneas, compañías tecnológicas y organismos gubernamentales de distintos países a suspender temporalmente algunos servicios digitales mientras actualizan sus sistemas.

¿Debes cambiar tus contraseñas? ¿Están en riesgo tus cuentas bancarias? ¿Puede afectar a tu teléfono? Estas son las respuestas a las principales preguntas sobre el problema.

¿Qué fue lo que descubrió la inteligencia artificial?

Los investigadores identificaron dos vulnerabilidades críticas en PHP, un lenguaje de programación ampliamente utilizado para desarrollar páginas y aplicaciones web.

Los fallos, denominados CVE-2026-109618 y CVE-2026-109619, están relacionados con errores en el manejo de la memoria de los servidores.

En determinadas condiciones, un atacante puede aprovechar esos errores para ejecutar instrucciones informáticas sin autorización o acceder a información que debería permanecer protegida.

La empresa de ciberseguridad Wiz confirmó que las vulnerabilidades podían explotarse en servidores que utilizan plataformas como WordPress, Drupal y Joomla.

Las dos fallas recibieron una calificación de gravedad de 9.2 sobre 10, considerada crítica.

¿Pueden los hackers robar mis contraseñas y datos personales?

Sí, existe ese riesgo, pero depende de que un delincuente consiga explotar la vulnerabilidad en un servidor que almacene o procese tu información.

Los investigadores demostraron que determinadas técnicas permiten acceder a fragmentos de memoria de los servidores, donde podrían encontrarse contraseñas, claves de autenticación y otros datos confidenciales.

Un atacante que consiga controlar un servidor también podría intentar acceder a bases de datos, modificar información o instalar programas maliciosos.

Esto no significa que las contraseñas de todos los usuarios de internet hayan quedado expuestas. El riesgo varía según el servicio utilizado y las medidas de seguridad que tenga implementadas.

¿Significa que el 70 % de las páginas web pueden ser hackeadas?

No necesariamente.

La empresa Wiz estima que PHP está presente en aproximadamente el 70 % de los sitios web del mundo.

Sin embargo, ese porcentaje corresponde al uso de la tecnología y no a la cantidad de páginas que han sido atacadas o cuyos sistemas continúan vulnerables.

El riesgo depende de la versión de PHP instalada, de la configuración del servidor y de si sus administradores aplicaron las actualizaciones de seguridad.

Las páginas que ya cuentan con las versiones corregidas no deberían estar expuestas a estas dos vulnerabilidades.

¿Están en peligro mis cuentas bancarias?

Las plataformas bancarias que utilizan versiones vulnerables de PHP podrían estar expuestas, al igual que otros servicios digitales.

Sin embargo, no existe evidencia de que todas las cuentas bancarias estén comprometidas ni de un robo generalizado de dinero relacionado con PHP2Shell.

En Japón, entidades financieras como Mitsubishi UFJ y Nomura suspendieron temporalmente algunos servicios digitales como medida preventiva.

La suspensión de un servicio bancario tampoco significa necesariamente que haya sido atacado. En varios casos, las interrupciones buscan permitir la instalación de actualizaciones antes de que ocurra una intrusión.

¿Mi celular, WhatsApp o mis fotografías están en peligro?

La vulnerabilidad no constituye, por sí misma, un ataque directo contra los teléfonos móviles ni contra las computadoras personales.

PHP2Shell afecta principalmente a servidores que utilizan PHP para procesar solicitudes de los usuarios.

Por tanto, el descubrimiento no significa que un atacante pueda acceder automáticamente a las fotografías almacenadas en tu teléfono, leer tus conversaciones de WhatsApp o controlar tu dispositivo.

El riesgo aparece cuando información personal está almacenada o es procesada por un servicio web vulnerable y un delincuente consigue acceder a sus sistemas.

¿Ya se están produciendo ataques?

Sí.

Según Reuters, la empresa Cloudflare detectó miles de intentos de explotación durante las diez horas anteriores a la divulgación pública de los fallos.

Después del anuncio, la actividad aumentó a decenas de miles de intentos en apenas 45 minutos, cientos de miles en dos horas y posteriormente millones.

Amazon Web Services también informó que había identificado un intento de explotación el 17 de octubre, varios días antes de que se publicaran oficialmente los detalles de las vulnerabilidades.

No obstante, un intento de ataque no equivale a una intrusión exitosa.

Hasta el jueves 22 de octubre no se había establecido públicamente una cifra verificada de personas cuyos datos hubieran sido robados mediante estas vulnerabilidades.

¿Qué papel tuvo ChatGPT en el descubrimiento?

La empresa OpenAI confirmó que la firma de seguridad Calif identificó una de las vulnerabilidades utilizando GPT-5.6 Sol, un modelo avanzado de inteligencia artificial.

De manera independiente, los investigadores de Wiz descubrieron y reportaron ambas fallas.

La inteligencia artificial permitió acelerar tareas de análisis de código informático e identificar condiciones de seguridad que habían permanecido sin resolverse durante años.

Posteriormente, los investigadores y desarrolladores de PHP trabajaron conjuntamente para elaborar y distribuir las correcciones.

El caso también plantea una preocupación: las mismas capacidades de inteligencia artificial utilizadas para descubrir fallos pueden facilitar que los delincuentes informáticos desarrollen herramientas para explotarlos.

¿Por qué algunos bancos y servicios gubernamentales están suspendiendo sus páginas?

Las interrupciones responden principalmente a medidas preventivas.

Empresas y organismos públicos de Japón, Francia y Finlandia suspendieron temporalmente determinados servicios mientras revisaban sus sistemas y aplicaban correcciones.

Entre las entidades afectadas por estas interrupciones figuran la aerolínea japonesa ANA, la empresa francesa Orange y el proveedor de servicios tecnológicos del Estado finlandés, Valtori.

Este último aclaró que sus interrupciones no fueron consecuencia de una intrusión confirmada.

Algunas organizaciones podrían necesitar varios días, e incluso semanas, para completar las actualizaciones y verificar que sus aplicaciones funcionan correctamente.

¿Debo cambiar mis contraseñas inmediatamente?

No es necesario cambiar todas las contraseñas únicamente por el descubrimiento de PHP2Shell.

Sin embargo, los especialistas recomiendan mantener algunas medidas básicas de protección:

- Utilizar contraseñas diferentes para cada cuenta importante.

- Activar la autenticación de dos factores, especialmente en servicios bancarios y correos electrónicos.

- Cambiar las claves si una empresa informa de una filtración que afecta a sus usuarios.

- Prestar atención a mensajes sospechosos que soliciten información personal o códigos de verificación.

- Evitar abrir enlaces de supuestos avisos de seguridad enviados desde fuentes desconocidas.

Si utilizas una plataforma que comunica haber sufrido un ataque, conviene seguir las instrucciones oficiales del proveedor.

¿Cómo puedo saber si una página que utilizo está afectada?

No existe una forma sencilla y confiable de determinarlo únicamente observando una página web.

Los responsables del sitio deben comprobar la versión de PHP instalada en sus servidores y verificar si las vulnerabilidades han sido corregidas.

La ausencia de errores visibles tampoco garantiza que una plataforma sea segura.

Para los usuarios particulares, lo recomendable es consultar las comunicaciones oficiales de los servicios que utilizan, especialmente cuando se produzcan interrupciones o se anuncien incidentes de seguridad.

¿Ya existe una solución definitiva?

Sí. Los desarrolladores de PHP publicaron el miércoles 21 de octubre las versiones 8.5.12, 8.4.27, 8.3.36 y 8.2.35, que corrigen los dos fallos identificados.

Las instalaciones que utilizan versiones más antiguas también deben recibir correcciones de seguridad o actualizarse a versiones compatibles y mantenidas.

La Fundación PHP ha insistido en que la actualización es indispensable porque las medidas temporales de protección no sustituyen completamente los parches.

La responsabilidad de aplicar estas correcciones recae principalmente en los administradores de servidores, empresas tecnológicas y proveedores de alojamiento web.

¿Cuál es el peligro real para los usuarios?

El mayor riesgo consiste en que delincuentes informáticos aprovechen servidores que todavía no hayan sido actualizados para acceder a información confidencial o comprometer servicios digitales.

El problema también puede provocar interrupciones temporales en plataformas de uso cotidiano, desde páginas institucionales hasta sistemas de comercio electrónico.

La amenaza está confirmada y los intentos de explotación ya son numerosos, pero no hay evidencia de que millones de personas hayan sufrido robos de datos como consecuencia del fallo.

La rapidez con que las empresas actualicen sus servidores y detecten posibles intrusiones será determinante para reducir el impacto de PHP2Shell sobre los usuarios de internet.