Nintendo renueva su videojuego "The Legend of Zelda: Ocarina of Time"

El gigante japonés de los videojuegos Nintendo promete dar un nuevo aire a los fanáticos de Zelda con el lanzamiento este jueves de una versión renovada de la entrega "Ocarina of Time" para Switch 2, recibida con entusiasmo por la crítica.

Un día antes de su entrega, esta nueva edición, fiel al original y con gráficos coloridos y detallados, obtuvo una calificación de 96/100 en el sitio de reseñas Metacritic, lo que la ubicó en el primer puesto entre los videojuegos mejor calificados del año.

El medio estadounidense IGN elogió "el universo denso e íntimo, repleto de personajes encantadores y secretos fascinantes" de este nuevo capítulo de un clásico de finales de los años 1990.

Por su parte, el diario británico The Guardian lo calificó como "uno de los mejores juegos de la década de 2020".

El sitio especializado francés Gamekult, en cambio, lamentó que "esta modernización implique una simplificación de la experiencia", aunque destacó que sigue siendo un juego "muy agradable de jugar hoy en día".

Esta versión también incorpora mejoras en los controles. Ahora es posible mover libremente la cámara que sigue al protagonista, quien además puede saltar con solo presionar un botón.

Los personajes cuentan con voces en algunas escenas y la música, elemento central del juego original, fue reorquestada.

Creado en 1998

Lanzado en 1998 para la consola Nintendo 64, "The Legend of Zelda: Ocarina of Time" es la quinta entrega de esta saga creada en 1986 por Shigeru Miyamoto, también creador de Mario.

Actualmente, la serie cuenta con una veintena de títulos.

Como en la mayoría de las entregas, la historia sigue las aventuras de un joven vestido con una túnica verde, Link, quien se enfrenta al señor del mal, Ganondorf, para rescatar a la princesa Zelda.

La originalidad de esta versión radica en su compleja narrativa, que alterna entre la infancia de Link y su vida adulta.

Considerado habitualmente uno de los mejores de la historia, el título original también ocupa el primer puesto del ranking de los mejores videojuegos de todos los tiempos de Metacritic, con una puntuación promedio de 99/100.

El lanzamiento de esta nueva entega forma parte de las celebraciones por el 40º aniversario de la saga, que también incluyen una serie de conciertos en todo el mundo y el estreno de una película de acción real, previsto el 30 de abril en todo el mundo