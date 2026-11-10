Delegar tareas a la IA crea una falsa sensación de aprendizaje, advierte experto

Javier González, director del Laboratorio de Investigación e Innovación en Educación para América Latina y el Caribe (Summa), en el VI Foro Global @ Casa de Campo, en La Romana. ( DIARIO LIBRE / DARE COLLADO. )

Usar inteligencia artificial para resolver una tarea puede dejar al estudiante con una respuesta correcta, pero sin haber aprendido el contenido.

Esa es la advertencia de Javier González, director del Laboratorio de Investigación e Innovación en Educación para América Latina y el Caribe (Summa), quien habló sobre el tema en el VI Foro Global @ Casa de Campo, en La Romana.

González llamó "delegación cognitiva" al proceso por el que un alumno deja que la herramienta haga el trabajo y luego siente que entendió. En la entrevista que ofreció durante el foro dijo que los estudiantes que utilizan IA retienen menos la información y tienden a olvidarla con mayor rapidez.

En su ponencia, afirmó que los ejercicios sin herramientas registran 35 % más conectividad neuronal que los realizados con Google y cerca de 50 % más que los hechos con ChatGPT. También sostuvo que los estudiantes que escriben sin esas herramientas muestran mayor actividad cerebral.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/10/whatsapp-image-2026-11-10-at-124728-pm-04080712.jpeg Javier González, director del Laboratorio de Investigación e Innovación en Educación para América Latina y el Caribe (Summa). (DARE COLLADO)

El estudio del MIT Media Lab que citó comparó a 54 participantes que escribieron ensayos sin herramientas, con un buscador o con ChatGPT. Los investigadores registraron la actividad cerebral mediante electroencefalogramas y observaron la conectividad neuronal más alta en el grupo que escribió sin herramientas y la más baja en el que usó ChatGPT.

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El trabajo se centró en tareas de escritura y sus autores describieron los hallazgos como preliminares. Durante cuatro meses, el grupo que usó ChatGPT tuvo un desempeño inferior en indicadores neurales, lingüísticos y conductuales.

La advertencia cobra relevancia en República Dominicana, donde, según PISA 2025, la mitad de los estudiantes de 15 años utiliza chatbots de IA para ayudarse a aprender semanalmente.

Además, el 40 % los usa para resumir textos asignados y el 36 % para redactar trabajos. Solo el 9 % dijo que nunca o casi nunca los utiliza para las tareas escolares examinadas.

Resultados en República Dominicana

González situó la inteligencia artificial dentro de una secuencia de tres olas tecnológicas. La primera, centrada en computadoras y conectividad, amplió el acceso, pero no produjo automáticamente mejores aprendizajes. La segunda, marcada por los celulares y las redes sociales, afectó la atención y la concentración. La IA representa la tercera ola.

Sobre la distracción por dispositivos, González citó que el 32 % de los estudiantes dominicanos se distrae con ellos en la mayoría de las clases, frente al 57 % que atribuyó a Uruguay.

La OCDE reportó en PISA 2022 que el 31 % de los estudiantes dominicanos se distraía usando dispositivos digitales en la mayoría de las clases de Matemática.

El expositor también cuestionó que los bajos resultados dominicanos se expliquen solo por la falta de recursos. Comparó al país con otros de ingresos per cápita similares y sostuvo que las dificultades alcanzan incluso a estudiantes de sectores privilegiados.

En PISA 2022, solo el 8 % de los estudiantes dominicanos llegó al nivel básico de Matemática, el 25 % en lectura y el 23 % en ciencias.

González señaló que PISA no incluye a jóvenes que están fuera de la escuela. A partir del 77 % que mostró en su presentación, estimó que la proporción podría llegar al 84 % si se incorporara a esos jóvenes, bajo la suposición de que muchos son prácticamente analfabetos.

El experto no propone descartar toda tecnología. Reconoció que la IA puede apoyar la gestión escolar, el análisis de datos, las evaluaciones adaptativas y la formación docente. Su planteamiento es regular su uso y evitar que sustituya el esfuerzo de aprender.

También advirtió que, si los docentes delegan su función en el algoritmo, puede debilitarse su confianza en sus propias capacidades.