Anthropic busca alcanzar un valor de US$1 billón con su salida a bolsa

Antthropic es una de las principales empresas de IA en el mundo. ( EFE/ ÁNGEL COLMENARES )

La empresa creadora de Claude pretende captar hasta 64,400 millones de dólares mediante la venta de acciones, en medio de las dudas sobre la sostenibilidad del negocio de la inteligencia artificial.

La empresa estadounidense Anthropic, desarrolladora del asistente de inteligencia artificial Claude, se prepara para una de las mayores salidas a bolsa de la historia, con una valoración que podría alcanzar 1.02 billones de dólares, según los documentos presentados este martes ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC).

La compañía y algunos de sus actuales accionistas planean vender 825 millones de acciones, a un precio de entre 70 y 78 dólares por título, una operación que permitiría recaudar hasta 64,400 millones de dólares.

Además, Anthropic contempla una colocación privada de acciones por 26,000 millones de dólares, respaldada por importantes empresas tecnológicas, entre ellas Google, Nvidia, Microsoft, AMD, Broadcom, Micron y TSMC.

En conjunto, ambas operaciones podrían movilizar hasta 90,400 millones de dólares, de acuerdo con Reuters.

La operación representa una prueba para el mercado tecnológico estadounidense, en momentos en que aumentan las interrogantes sobre los elevados costos de desarrollar sistemas de inteligencia artificial y la capacidad de las empresas para recuperar sus inversiones.

Valoración y mercado

Aunque la cifra supera el billón de dólares, las expectativas sobre el valor de Anthropic han disminuido considerablemente durante las últimas semanas.

A principios de octubre, inversionistas contemplaban una valoración de hasta 2 billones de dólares. Posteriormente, las estimaciones descendieron hasta situarse entre 1.2 y 1.5 billones de dólares, debido a la volatilidad del mercado tecnológico.

La nueva valoración calculada por Reuters se produce después de una caída de las acciones vinculadas a la inteligencia artificial, que ha afectado tanto a desarrolladores de tecnología como a empresas dedicadas a construir centros de datos.

La incertidumbre también responde al enorme volumen de recursos que necesita la industria para ampliar su infraestructura, adquirir procesadores avanzados y mantener el funcionamiento de sus modelos.

Anthropic ha asumido compromisos de capacidad informática cercanos a 900,000 millones de dólares con socios que incluyen a Amazon y Google. Parte de esa expansión depende de inversiones y financiamientos futuros.

Crecimiento y desafíos

Fundada en 2021 por antiguos investigadores de OpenAI, entre ellos Dario Amodei y Daniela Amodei, Anthropic se ha convertido en una de las principales competidoras del mercado de inteligencia artificial generativa.

Su producto más conocido, Claude, compite directamente con ChatGPT y otros sistemas desarrollados por Google y empresas tecnológicas internacionales.

El crecimiento comercial de Anthropic ha sido acelerado. Según su documentación financiera, la compañía registró 33,242 millones de dólares en ingresos durante los primeros nueve meses de 2026, frente a 2,545 millones de dólares en el mismo período del año anterior.

Solamente entre julio y septiembre, sus ingresos alcanzaron aproximadamente 16,960 millones de dólares, aunque el ritmo de crecimiento trimestral se moderó.

Pese a ese avance, la empresa continúa enfrentando elevados gastos de infraestructura, desarrollo tecnológico y personal. Su prospecto de salida a bolsa también advierte sobre los riesgos asociados a la competencia, los cambios regulatorios y los posibles usos indebidos de sistemas avanzados de inteligencia artificial.

La operación ocurre después de que SpaceX, la empresa aeroespacial de Elon Musk, protagonizara en junio una salida a bolsa que recaudó 75,000 millones de dólares, considerada la mayor de la historia.

Anthropic prevé comenzar la presentación formal de su oferta a posibles inversionistas durante esta semana, mientras que la fijación definitiva del precio podría producirse la próxima.

La empresa espera cotizar en el mercado Nasdaq bajo el símbolo ANT, aunque todavía no se ha anunciado una fecha definitiva para el inicio de las operaciones.

Goldman Sachs y Morgan Stanley encabezan el grupo de bancos responsables de organizar la colocación.