Escándalo en Nvidia: investigan envío de US$7,500 millones en chips a China y demandan a su presidente

La empresa tecnológica Nvidia enfrenta una crisis que combina sospechas de espionaje, posibles violaciones de las restricciones estadounidenses a la exportación de tecnología y una demanda de accionistas contra su director ejecutivo, Jensen Huang, después de revelarse que una empresaria china habría facilitado el envío de al menos US$7,500 millones en procesadores avanzados a compañías de su país.

Detalles de la investigación

La investigación, publicada este martes por el medio especializado The Information y recogida por Reuters, sostiene que Alice Huang, una empresaria señalada por agencias de inteligencia estadounidenses como presunta colaboradora de Pekín, aprovechó sus conexiones comerciales y su relación personal con el presidente ejecutivo de Nvidia para facilitar operaciones que involucraron aproximadamente 240,000 procesadores.

Entre los dispositivos mencionados figuran los modelos H100, H200 y A100, utilizados para entrenar y ejecutar sistemas de inteligencia artificial. Algunos están sujetos a restricciones de exportación impuestas por Washington para impedir que China acceda a tecnología avanzada estadounidense.

Según The Information, Alice Huang, su esposo y su hermana desarrollaron una red de compañías establecidas en China y Singapur para adquirir los procesadores y facilitar su utilización por empresas chinas.

Una de las compañías señaladas es Shanghai Century Litong, fundada en 2023, que obtuvo la categoría de socio preferente de Nvidia para servicios en la nube, lo que le permitió acceder prioritariamente a determinados productos.

La investigación sostiene que, cuando algunas operaciones comerciales quedaron paralizadas por las restricciones estadounidenses, Alice Huang recurrió a sus contactos con Nvidia y sus distribuidores para conseguir suministros.

Parte de la capacidad informática obtenida habría terminado al servicio de empresas como Alibaba y Tencent, así como de otros laboratorios chinos dedicados al desarrollo de inteligencia artificial.

La empresaria también ocupó una posición ejecutiva en Megaspeed, compañía registrada en Singapur que ha estado bajo investigación de las autoridades estadounidenses por posibles operaciones destinadas a eludir las restricciones de exportación.

Impacto financiero

Reuters aclaró que no pudo verificar de manera independiente las revelaciones de The Information. Tampoco se ha demostrado que Jensen Huang conociera o participara deliberadamente en una operación ilegal de exportación de tecnología.

La controversia ha tenido repercusiones financieras inmediatas.

Las acciones de Nvidia retrocedieron un 4.3 % el lunes, una caída que eliminó aproximadamente US$190,000 millones de su capitalización bursátil.

Este martes, los títulos llegaron a perder más del 6 %, colocando a la compañía en camino de registrar una reducción superior a US$470,000 millones en su valor de mercado durante dos jornadas. La cifra correspondía a la evolución de las acciones durante la sesión y no a un resultado definitivo de cierre.

A las presiones del mercado se suma una demanda colectiva presentada el lunes 9 de noviembre ante un tribunal federal de California.

El accionista Mark Kistenmacher acusa a Nvidia y Jensen Huang de haber ocultado información relevante sobre la relación del ejecutivo con Alice Huang y los posibles riesgos que esa vinculación representaba para la seguridad nacional y los intereses de los inversionistas.

La demanda sostiene que la compañía ofreció declaraciones engañosas sobre sus relaciones comerciales con Megaspeed, después de que surgieran investigaciones sobre posibles exportaciones irregulares de procesadores.

Los demandantes solicitan una compensación económica todavía no cuantificada para los inversionistas que adquirieron acciones durante el período comprendido entre el 9 de octubre de 2025 y el 8 de noviembre de 2026.

Mientras tanto, el consejo de administración de Nvidia anunció el domingo 8 de noviembre la apertura de una investigación independiente para determinar si su director ejecutivo fue objeto de una operación de inteligencia extranjera.

La investigación estará supervisada por directores independientes y abogados externos.

Reacciones oficiales

En su comunicado, la compañía aseguró que hasta el momento no tiene motivos para creer que se hayan comprometido secretos empresariales ni información relacionada con la seguridad nacional de Estados Unidos.

Jensen Huang, de 63 años, reconoció ante sus empleados haber sido infiel a su esposa y pidió disculpas a su familia y a la empresa. Sin embargo, no identificó a la persona involucrada en su comunicación.

El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó el lunes que el FBI examina el caso y reveló que había conversado con Huang, quien le aseguró que desconocía los presuntos vínculos de la empresaria con el espionaje chino.

Por su parte, el Gobierno chino ha rechazado las acusaciones sobre una supuesta operación de inteligencia dirigida contra Nvidia.

La controversia también ha llegado al Congreso estadounidense. Legisladores republicanos solicitaron que Huang comparezca en una reunión informativa a puerta cerrada el próximo 18 de noviembre para explicar los protocolos de seguridad de Nvidia y sus relaciones comerciales con compañías vinculadas a China.