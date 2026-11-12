El segundo affair del fundador de Nvidia: una ejecutiva bajo sus órdenes y el video comprometedor

Fotografía de archivo del 8 de diciembre de 2023 que muestra al cofundador de Nvidia, Jensen Huang, hablando en una rueda de prensa en Kuala Lumpur (Malasia). ( EFE )

Un segundo supuesto romance extramatrimonial del fundador de Nvidia, Jensen Huang, esta vez con una alta ejecutiva de la propia compañía que respondía directamente a él, salió a la luz el miércoles y agravó la crisis que terminó este jueves 12 de noviembre con su renuncia como director ejecutivo del fabricante de procesadores para inteligencia artificial.

La nueva relación fue revelada por The New York Times, que identificó a Kimberly Powell, de 48 años, vicepresidenta del área de salud de Nvidia, como la mujer con quien Huang, de 63 años, habría mantenido una relación sentimental.

El periódico estadounidense sustentó su información en los testimonios de cinco personas que trabajaron en la compañía. Powell, quien lleva más de 18 años vinculada a Nvidia, era una de las aproximadamente 60 personas que reportaban directamente al fundador.

Según la investigación periodística, ambos fueron vistos en actitud afectuosa en un hotel de San José, California, durante una conferencia anual de Nvidia celebrada en marzo.

El encuentro habría sido grabado por una persona presente en el lugar. The New York Times también informó que integrantes del equipo de seguridad de Huang ofrecieron a esa persona firmar un acuerdo de confidencialidad.

Cuando el periódico contactó al empresario para preguntarle sobre la relación, Huang respondió que no consideraba apropiado que hablaran directamente y terminó la llamada.

Nvidia declinó pronunciarse sobre la información y Powell no respondió a las solicitudes de comentarios. La relación no ha sido confirmada públicamente por ninguno de los involucrados.

Otra relación extramatrimonial

La nueva revelación apareció cuando Huang ya estaba bajo una investigación independiente por otra relación extramatrimonial, esta vez con Alice Huang, una empresaria china vinculada a Megaspeed International, compañía con sede en Singapur que ha adquirido miles de millones de dólares en procesadores de Nvidia.

De acuerdo con investigaciones publicadas por medios estadounidenses, los servicios de inteligencia sospechan que Alice Huang recopilaba información para el Gobierno chino y que pudo haber intentado influir en decisiones relacionadas con la venta de procesadores avanzados.

China ha rechazado las acusaciones de espionaje, mientras Nvidia ha asegurado que no tiene motivos para creer que sus secretos empresariales o la seguridad nacional estadounidense hayan resultado comprometidos.

El domingo 8 de noviembre, Jensen Huang reconoció ante sus empleados haber sido infiel a su esposa, Lori, y pidió disculpas por sus actuaciones. También expresó su disposición a colaborar con la investigación abierta por el consejo de administración.

Sin embargo, la segunda relación atribuida al empresario colocó bajo escrutinio otro aspecto de su conducta: sus vínculos personales con una subordinada de alto rango dentro de la compañía.

Horas después de la publicación de The New York Times, The Wall Street Journal informó que el consejo de administración de Nvidia preparaba una reunión para decidir si Huang debía continuar al frente de la empresa.

Las acciones de Nvidia cayeron más de un 8 % en las operaciones posteriores al cierre del miércoles, reflejando el temor de los inversionistas ante una eventual salida del ejecutivo.

Este jueves, Nvidia confirmó que Huang renunció con efecto inmediato a la dirección ejecutiva, la presidencia y su asiento en el consejo de administración.

La compañía designó a Colette Kress, hasta ahora directora financiera, como directora ejecutiva interina, mientras busca un sustituto permanente. Harvey C. Jones asumió la presidencia del consejo.

El anuncio provocó una nueva caída de las acciones, que llegaron a perder más del 12 % durante las primeras operaciones del jueves.