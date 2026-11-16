República Dominicana, primer país de América Latina en sumarse a ParkLab

Byeong-Hyeok Yu, Jeongmo Seong, Sofía Toirac, Rafael Fernández y Sheyling Alvarado durante el primer taller técnico de ParkLab en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo. ( DIARIO LIBRE / MARVIN DEL CID )

República Dominicana se convirtió en el primer país de América Latina en incorporar ParkLab, una comunidad de ciencia abierta nacida en Corea del Sur que promueve el uso de tecnologías y datos geográficos para estudiar la biodiversidad, monitorear los ecosistemas y contribuir a la conservación de las áreas protegidas.

La iniciativa llega al país como resultado de la cooperación entre la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA), el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Servicio de Parques Nacionales de Corea, con la participación de la organización ambiental Buceo Ecológico RD, cofundadora de ParkLab República Dominicana y responsable de su secretariado.

La propuesta busca abrir la investigación ambiental a ciudadanos interesados en conocer y proteger su entorno. La comunidad dominicana se lanzó el 12 de noviembre de 2026 con su primer taller técnico en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec).

Byeong-Hyeok Yu, fundador de ParkLab en Corea del Sur, confirmó a Diario Libre que República Dominicana es la primera nación latinoamericana en adoptar esta experiencia. Yu explicó que, durante los dos años que lleva trabajando en el país, identificó oportunidades para fortalecer el uso de datos en la gestión de las áreas protegidas y la conservación de la naturaleza.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/13/img0144-copyjpg-b748ca8b.jpeg Byeong-Hyeok Yu, fundador de ParkLab, durante su presentación. (DIARIO LIBRE/MARVIN DEL CID)

El especialista señaló que esa visión coincidió con la de Rafael Fernández, de Buceo Ecológico RD, y que ambos decidieron trabajar juntos para establecer una comunidad capaz de compartir conocimientos y desarrollar investigaciones. La colaboración permitirá combinar datos satelitales y conocimientos técnicos de Corea del Sur con la experiencia dominicana en conservación y la participación de ciudadanos interesados en estudiar el territorio.

Durante el encuentro, Yu destacó el trabajo del Ministerio de Medio Ambiente en la protección de los bosques y la reforestación. Presentó un mapa del Parque Nacional Los Haitises con los cambios en la cobertura y la salud del bosque entre 2001 y 2024. Según el análisis que mostró, la deforestación fue menor dentro del parque que en su entorno, aunque persisten señales de degradación. También explicó cómo las imágenes satelitales pueden ayudar a evaluar la recuperación de la vegetación en zonas reforestadas.

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Ciencia al alcance de todos

ParkLab reúne a personas de distintas edades, profesiones y niveles de conocimiento alrededor de preguntas que pueden responderse mediante el análisis de información geográfica.

"ParkLab es una comunidad de ciencia abierta para todo el mundo, de cualquier nivel de conocimientos, de cualquier edad. Aquí no importa título, no importa rango", explicó Fernández, de Buceo Ecológico RD. La organización promueve la conservación de los ecosistemas costero-marinos mediante el buceo, la ciencia ciudadana, la educación ambiental y el voluntariado.

Según Fernández, el punto de partida es tener una pregunta que se quiera investigar. Los participantes pueden integrarse a talleres, aprender a elaborar mapas con programas como QGIS y desarrollar investigaciones colaborativas. También pueden practicar desde casa con los datos y las guías de la comunidad.

"No podemos esperar a que nadie más venga a cuidarlas si nosotros mismos no estamos pendientes de qué es lo que hay que hacer y qué se necesita", expresó Fernández, al referirse a la responsabilidad de conocer y proteger la naturaleza dominicana.

Cómo llenar vacíos en los registros de biodiversidad

Jeongmo Seong, del Servicio de Parques Nacionales de Corea y representante de ParkLab Corea, participó con una presentación sobre cómo la ciencia ciudadana puede ayudar a llenar vacíos en los registros de biodiversidad. Según explicó, el 49 % de las cerca de 40,000 especies de la lista nacional de Corea carece de registros de observación, y los datos disponibles se concentran en algunas zonas.

Para cubrir esos vacíos, integrantes de ParkLab Corea de distintas instituciones crearon Finding Gap. La herramienta muestra en un mapa dónde faltan registros y utiliza modelos de distribución para indicar dónde es más probable encontrar determinadas especies. Así, las personas pueden orientar sus salidas de campo y reportar sus hallazgos con fotografías. Seong también habló de los planes para instalar cámaras trampa en Jarabacoa y analizar sus registros con apoyo de inteligencia artificial.

Al cerrar su presentación, Seong contó que le gustaba la naturaleza, aunque al principio no sabía por dónde empezar. En ParkLab aprendió paso a paso junto a otras personas y, a medida que avanzaba, le surgían nuevas preguntas. Esa fue la experiencia que vino a compartir en República Dominicana.

Un nuevo modelo de investigación ambiental

Para Carlos Batista, viceministro de Áreas Protegidas y Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ParkLab representa una oportunidad para transformar la manera en que se genera información científica en República Dominicana.

En declaraciones a Diario Libre, el funcionario explicó que tradicionalmente la investigación ambiental ha estado concentrada en instituciones estatales y organizaciones no gubernamentales que colaboran con el Estado. La incorporación de la ciudadanía, consideró, puede ampliar el alcance de la investigación en un país con una gran diversidad de ecosistemas y paisajes.

"Dar el paso para irnos a un proceso de ciudadanía, de investigación, de ciencia abierta con la ciudadanía, definitivamente nos pone en otra escala como país", expresó Batista. El viceministro valoró que la información generada por los ciudadanos pueda llegar a las instituciones públicas y contribuir a sus labores de monitoreo y conservación.

De la cooperación internacional a la ciencia ciudadana

El establecimiento de ParkLab República Dominicana está vinculado al proyecto de cooperación de KOICA con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales para fortalecer el monitoreo del cambio climático en las áreas protegidas mediante tecnologías de la información y la comunicación.

El proyecto, que cuenta con la participación del Servicio de Parques Nacionales de Corea, incluye el análisis de imágenes satelitales y la capacitación de personal técnico dominicano. La cooperación contempla trabajos en los parques nacionales Cotubanamá y Valle Nuevo.

"A KOICA las gracias, porque lo que empezó como un proyecto de monitoreo de cambio climático en áreas protegidas, pues ya va por, miren por dónde va, ciencia ciudadana", manifestó Batista. También destacó la cooperación del Gobierno de Corea del Sur y de su Servicio de Parques Nacionales en el uso de satélites para la investigación y el monitoreo ambiental.

Del primer mapa a los próximos talleres

La jornada cerró con un taller teórico-práctico de ParkLab. Los participantes aprendieron las funciones básicas de QGIS para crear mapas y trabajar con capas de información geográfica de República Dominicana. Los ejercicios incluyeron un mapa de las áreas protegidas con datos del Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA), el recorrido del agua por ríos y cuencas desde Valle Nuevo hasta el mar y un mapa de los arrecifes de Bayahíbe.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/13/img0147-copyjpg-91d57df8.jpeg Los participantes aprendieron herramientas básicas de Qgis durante el taller. (DIARIO LIBRE/MARVIN DEL CID)

Yu explicó que ParkLab prevé realizar aproximadamente un taller al mes, con ejercicios que respondan a las necesidades e intereses de los participantes. Al cierre, la comunidad invitó a los asistentes a proponer preguntas de sus organizaciones, comunidades o investigaciones que puedan trabajarse en futuros encuentros.

ParkLab nació en 2021 en el Servicio de Parques Nacionales de Corea. Su modelo reúne a personas de distintas instituciones y disciplinas para aprender sobre información geográfica, programación, datos abiertos y ecología. En República Dominicana, la apuesta es que la comunidad siga activa más allá del proyecto de cooperación que facilitó su creación.

Cómo participar

Fernández explicó que las personas interesadas pueden comunicarse con Buceo Ecológico RD, organización cofundadora y responsable del secretariado local, a través de su cuenta de Instagram, @buceoecologicord, o al teléfono 849-207-5561.

ParkLab también habilitó un grupo de WhatsApp para compartir materiales, resolver dudas y coordinar los próximos encuentros. Las guías en español y los datos del primer taller están disponibles en la página de ParkLab República Dominicana.