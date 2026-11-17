Personas caminan frente a una oficina de Microsoft. ( ARCHIVO DL. )

En apenas cinco días, millones de personas enfrentaron dificultades para utilizar servicios que forman parte de su vida cotidiana. Primero falló Microsoft, después Estados Unidos suspendió temporalmente las salidas de vuelos y, finalmente, clientes de varios de los principales bancos estadounidenses reportaron problemas para realizar transacciones.

Los incidentes, registrados entre el 12 y el 16 de noviembre, provocaron preguntas sobre la seguridad y confiabilidad de las infraestructuras tecnológicas. Sin embargo, las investigaciones disponibles no han encontrado pruebas de que respondieran a un ataque informático coordinado.

La sucesión de averías deja al descubierto un problema que va más allá de Estados Unidos: la dependencia de servicios digitales interconectados, donde una falla localizada puede afectar operaciones de alcance nacional o mundial.

Microsoft: un error oculto durante meses

El jueves 12 de noviembre, una interrupción de Microsoft 365 afectó el acceso a Outlook y otras herramientas utilizadas por empresas, gobiernos e instituciones de numerosos países.

Un informe preliminar publicado por Microsoft el 15 de noviembre explica que el problema comenzó con un defecto de software introducido en julio, que permaneció sin manifestarse durante más de tres meses.

La situación empeoró cuando parte del tráfico de Microsoft Teams fue trasladado a una infraestructura compartida con Exchange Online, el servicio que administra los correos electrónicos.

Al mismo tiempo, aproximadamente el 14 % de la capacidad de los servidores de esa infraestructura estaba fuera de servicio por otro problema.

La combinación de estas circunstancias provocó una sobrecarga que se extendió progresivamente. Según Microsoft, más del 80 % de los servidores de la infraestructura de conexión afectada dejaron de responder en el momento más crítico.

El problema duró casi 24 horas, desde el 12 hasta el 13 de noviembre, aunque algunos servicios comenzaron a recuperarse antes.

La compañía reconoció que sus pruebas no detectaron previamente el defecto y que los mecanismos automáticos de recuperación contribuyeron a extender la sobrecarga hacia otros servidores.

Una avería que paralizó las salidas de vuelos

Un día después, el viernes 13 de noviembre, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) ordenó detener las salidas de vuelos en todo el país ante problemas en su red de telecomunicaciones.

La interrupción comenzó alrededor de las 3:30 de la tarde, hora del este, y la circulación aérea se reanudó a las 8:15 de la noche.

Según el informe oficial de la FAA, una cantidad excesiva de solicitudes de conexión desestabilizó su infraestructura. La red llegó a recibir unas 1,000 solicitudes cada cuatro o cinco segundos.

La avería afectó a 17 de los 22 centros de control de tráfico aéreo en ruta y se extendió a otras instalaciones.

La investigación inicial señaló dos posibles puntos de origen: una instalación de radar en Texas y otra de comunicaciones en Arkansas. En esta última, la empresa contratista L3Harris realizaba trabajos que incluían la instalación de un nuevo enrutador.

La FAA informó que el 13 de noviembre se registraron aproximadamente 12,462 cancelaciones de vuelos, aunque aclaró que no todas fueron consecuencia directa de la suspensión nacional.

El episodio también puso de relieve el deterioro de parte de la infraestructura aérea estadounidense.

Un informe publicado en septiembre por la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno (GAO) señaló que 105 de los 138 sistemas de control aéreo evaluados anteriormente habían sido clasificados como insostenibles o potencialmente insostenibles.

La modernización continúa, pero la GAO advirtió que la falta de una programación integral y estimaciones confiables de costos representa un riesgo para el proyecto.

El fallo bancario que afectó transacciones entre entidades

El lunes 16 de noviembre, miles de clientes reportaron dificultades para acceder a servicios bancarios y realizar operaciones en instituciones como JPMorgan Chase, Bank of America y Wells Fargo.

JPMorgan Chase explicó que un error de software en sus sistemas informáticos internos estaba retrasando el procesamiento de transacciones.

El problema también podía repercutir en otros bancos cuando las operaciones involucraban a Chase, incluso si las plataformas de esas entidades funcionaban correctamente.

Usuarios del servicio de transferencias Zelle reportaron demoras, aunque el operador de esa red aseguró que su infraestructura continuaba funcionando con normalidad.

El banco descartó que se tratara de un ataque cibernético e indicó que el incidente no representaba una falla generalizada del sistema financiero.

La cadena de incidentes se amplió ese mismo lunes cuando United Airlines sufrió otro problema tecnológico, independiente del ocurrido en la FAA, que retrasó las salidas de algunos vuelos durante aproximadamente una hora y media.

¿Por qué una pequeña falla puede tener grandes consecuencias?

Aunque los incidentes tuvieron causas distintas, comparten una característica: los sistemas afectados forman parte de infraestructuras complejas en las que múltiples servicios dependen del funcionamiento de otros componentes.

En Microsoft, el traslado de tráfico entre servidores amplificó un defecto que había permanecido oculto durante meses. En la FAA, las anomalías de una red de comunicaciones afectaron instalaciones distribuidas por Estados Unidos. En Chase, una dificultad interna retrasó operaciones que involucraban a otras instituciones financieras.

El riesgo de esta interdependencia ya había sido identificado por organismos internacionales.

En marzo, el Banco de Pagos Internacionales publicó un análisis sobre los riesgos que enfrentan las instituciones financieras cuando dependen de un número reducido de proveedores tecnológicos.

El organismo advirtió que una interrupción en servicios compartidos puede trascender a una institución y afectar al conjunto del sector.

También recomendó fortalecer los planes de continuidad, evaluar los riesgos asociados a terceros y mantener alternativas operativas ante interrupciones.