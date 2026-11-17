Letrero de la FEMA (bajo el Departamento de Seguridad Nacional de los EE. UU. ( ARCHIVO DL. )

La prueba interrumpirá las transmisiones de radio y televisión a las 3:20 de la tarde, hora dominicana. Las autoridades aclaran que no se enviarán alertas a los celulares y que la población no necesita tomar ninguna medida.

Estados Unidos realizará este martes 17 de noviembre una prueba nacional de su Sistema de Alerta de Emergencia (EAS), en medio de una semana marcada por fallas tecnológicas que afectaron a Microsoft, el sistema de control aéreo y varias instituciones bancarias del país.

El ejercicio comenzará a las 2:20 de la tarde, hora del este de Estados Unidos (3:20 de la tarde en República Dominicana), y será coordinado por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC).

La prueba interrumpirá temporalmente la programación de miles de estaciones de radio, canales de televisión, operadores de cable y proveedores de servicios satelitales para transmitir un mensaje de emergencia simulado.

La interrupción durará aproximadamente un minuto. Una vez concluida, los medios retomarán sus transmisiones habituales.

A diferencia del ejercicio nacional realizado en octubre, esta vez no se enviarán notificaciones a los teléfonos celulares mediante el sistema de alertas inalámbricas (WEA).

Las autoridades explicaron que el objetivo es comprobar la capacidad de los operadores de comunicaciones para recibir y retransmitir mensajes de emergencia destinados a la población.

El administrador de FEMA, Cameron Hamilton, sostuvo en un comunicado difundido el lunes que estas pruebas permiten identificar y corregir posibles problemas antes de que ocurra una emergencia real.

Mensaje de la prueba

La alerta comenzará con el sonido característico del sistema de emergencia estadounidense y continuará con un mensaje que identificará claramente la transmisión como una prueba nacional.

El aviso indicará que se trata de un ejercicio de FEMA, que no existe una emergencia real y que los ciudadanos no necesitan realizar ninguna acción.

La transmisión estará disponible en inglés y español, dependiendo del medio de comunicación y sus capacidades de retransmisión.

La FCC estableció que los operadores participantes deberán informar los resultados del ejercicio. Los primeros reportes deberán entregarse dentro de las 48 horas siguientes y los informes detallados, en un plazo de 45 días.

Objetivo de la prueba

¿Por qué se realiza la prueba?

El Sistema de Alerta de Emergencia permite que las autoridades estadounidenses transmitan información urgente durante huracanes, terremotos, ataques terroristas y otras situaciones que amenacen la seguridad pública.

También está diseñado para que el presidente pueda dirigirse a la población durante una emergencia nacional.

La legislación estadounidense exige realizar pruebas nacionales de los sistemas de alerta pública al menos una vez cada tres años.

La jornada de este martes adquiere especial atención debido a los problemas tecnológicos registrados en los últimos días.

El jueves 12 de noviembre, una interrupción de Microsoft 365 afectó los servicios de comunicación de empresas e instituciones. Al día siguiente, la Administración Federal de Aviación (FAA) ordenó detener temporalmente las salidas de vuelos en Estados Unidos debido a problemas en su infraestructura de comunicaciones.

El lunes 16 de noviembre también se reportaron dificultades para realizar operaciones bancarias, asociadas a un error informático identificado por JPMorgan Chase.

Sin embargo, la prueba de emergencia no fue convocada como respuesta a estos incidentes. FEMA y la FCC la habían anunciado desde el 16 de septiembre, dos meses antes de las fallas.

Rumores sobre apagón

Rumores sobre un apagón nacional

La proximidad de la prueba también ha provocado la circulación de publicaciones que anuncian un supuesto apagón de 90 días en Estados Unidos a partir del 17 de noviembre.

La organización de verificación PolitiFact examinó estas afirmaciones y determinó que carecen de fundamento. Algunas publicaciones incluían videos manipulados del presidente Donald Trump para presentar como real una advertencia que nunca realizó.

Las autoridades han reiterado que la transmisión de este martes es exclusivamente una evaluación del sistema nacional de alertas y que no existe una emergencia vinculada con su realización.

La FCC tiene previsto el 3 de diciembre como fecha alternativa si alguna circunstancia impide completar el ejercicio este martes.