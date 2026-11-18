Estudiantes esperan el inicio de los exámenes anuales de ingreso a la universidad en una sala de examen en Seúl, el 19 de noviembre de 2026. ( (FOTO DE KIM HONG-JI / POOL / AFP) )

Corea del Sur cortó el wifi alrededor de las sedes donde se realiza un examen clave para ingresar a la universidad y ofrece recompensas de hasta 75,000 dólares a quienes denuncien trampas con inteligencia artificial (IA) en estas exigentes pruebas.

Conocido como el Suneung, este examen anual de nueve horas es ampliamente considerado como un boleto de entrada a universidades prestigiosas, empleos bien remunerados e incluso mejores perspectivas matrimoniales en este país asiático altamente competitivo.

"He instruido a los funcionarios para que estudien la introducción de medidas adicionales que incentiven a los denunciantes a informar sobre trampas en los exámenes, incluidas recompensas de al menos 100 millones de wones (75,000 dólares estadounidenses)", escribió el presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, en X.

La prueba comenzó a las 08H40 locales (23H40 GMT del miércoles), con una alerta nacional por teléfono móvil que sonó diez minutos antes.

Medidas anunciadas

Prueba de la importancia y la presión, parte del país se paraliza durante los exámenes: la apertura de las bolsas se retrasa una hora y los vuelos se suspenden temporalmente durante la prueba oral de inglés.

Pero este año, el temor a las trampas con asistencia de la IA ha llevado a las autoridades a tomar medidas extraordinarias, entre ellas duplicar el número de supervisores y enviar alertas de emergencia aleatorias para detectar cualquier teléfono inteligente introducido ilegalmente en los centros de examen.

A los estudiantes se les indicó que acudieran únicamente con lápices a las instituciones, donde se les proporcionarán borradores y se les pide que lleven ropa sin botones, para impedir el uso de cámaras ocultas.

El domingo, un candidato con la puntuación más alta en el examen nacional de contabilidad tributaria este año confesó que utilizó la IA para lograr una puntuación casi perfecta.

Reacción oficial

Quienes sean sorprendidos haciendo trampa pueden ser vetados de presentarse al Suneung durante diez años, cuando la sanción actual es de un año, explicó la primera ministra, Han Seong-sook.