Anthropic en imagen de archivo ( ARCHIVO DL. )

Anthropic, creadora del asistente de inteligencia artificial Claude, recaudó 81,340 millones de dólares en la mayor oferta pública inicial de acciones de la historia, mientras enfrenta cuestionamientos de científicos y especialistas sobre los riesgos de los sistemas que desarrolla.

La compañía estadounidense, dirigida por Dario Amodei, fijó un precio de 83 dólares por acción, superior al rango inicialmente previsto. La operación elevó su valoración a aproximadamente 1.5 billones de dólares.

Las acciones tienen previsto comenzar a negociarse este jueves en el Nasdaq, bajo el símbolo ANT. La operación supera el récord establecido por SpaceX en junio de 2026.

Cuestionamientos sobre seguridad

El debut bursátil coincide con una declaración del Centro para la Seguridad de la Inteligencia Artificial (Center for AI Safety), respaldada por investigadores y académicos que cuestionan los compromisos de seguridad de Anthropic.

Los firmantes sostienen que la empresa ha debilitado sus políticas de protección mientras desarrolla sistemas capaces de contribuir a la creación de modelos de inteligencia artificial más avanzados.

Entre quienes respaldan el documento figuran Steven Pinker, Judea Pearl y Max Tegmark.

Los cuestionamientos también coinciden con advertencias de la propia Anthropic en documentos presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos.

La compañía reconoce que los sistemas avanzados podrían desarrollar capacidades más rápido de lo que sus responsables pueden evaluarlas, ejecutar acciones perjudiciales de manera autónoma o ser utilizados para ataques informáticos.

Desafíos financieros

Pese a su crecimiento, Anthropic enfrenta elevados costos operativos. Según Reuters, sus ingresos trimestrales alcanzaron 16,960 millones de dólares, pero registró pérdidas operativas de 567 millones.