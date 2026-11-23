La tecnológica Nvidia anunció este lunes su decisión de restituir a Jensen Huang como presidente y director ejecutivo de la compañía tras un acuerdo por unanimidad del Consejo de Administración. ( EFE/ RITCHIE B. TONGO )

El gigante estadounidense de semiconductores Nvidia anunció este lunes la restitución inmediata de Jensen Huang como presidente y director ejecutivo, apenas 11 días después de su renuncia en medio de un escándalo relacionado con sus vínculos sentimentales con una empresaria investigada por presuntas conexiones con los servicios de inteligencia de China.

La decisión provocó una reacción inmediata en los mercados financieros. Las acciones de Nvidia llegaron a subir un 27 % en las operaciones previas a la apertura de Wall Street, según informó The Wall Street Journal, mientras Reuters confirmó un incremento superior al 25 %.

Mediante un comunicado oficial, la compañía explicó que su consejo de administración votó unánimemente a favor de reincorporar a Huang después de varias reuniones con el empresario.

La directiva aseguró haber quedado satisfecha con sus explicaciones y su capacidad para dirigir la empresa, uno de los principales fabricantes de procesadores utilizados en inteligencia artificial.

El anuncio representa un cambio de postura del consejo de administración, que la semana pasada había descartado públicamente la posibilidad de que Huang regresara al cargo.

Según Nvidia, durante el proceso de evaluación sus directores recibieron información de altos funcionarios del Gobierno de Estados Unidos y concluyeron que la reincorporación del ejecutivo no representa un riesgo para la seguridad nacional.

Colette Kress, quien había asumido interinamente la dirección ejecutiva, continuará ejerciendo sus responsabilidades como directora financiera.

Investigación continúa

La restitución ocurre un día después de que The New York Times revelara nuevos detalles sobre los contactos de Alice Huang, empresaria china que mantuvo una relación extramatrimonial con Jensen Huang, con un funcionario del Ministerio de Seguridad del Estado de China.

Según la investigación publicada el domingo, los servicios de inteligencia estadounidenses detectaron comunicaciones entre la empresaria y un agente del organismo chino durante más de un año, período que coincidió parcialmente con su relación sentimental con el entonces director de Nvidia.

Las autoridades estadounidenses también investigan una red de empresas vinculadas a la empresaria que habría participado en operaciones para adquirir procesadores avanzados de Nvidia y presuntamente enviarlos a China, eludiendo las restricciones comerciales estadounidenses.

Pese a la restitución, Nvidia aclaró que continuará la investigación independiente sobre los posibles vínculos de Huang con una operación de inteligencia extranjera.

La reincorporación también se produce después de que el presidente Donald Trump expresara públicamente su respaldo al regreso del empresario a la compañía que cofundó en 1993.

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