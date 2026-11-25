Australia aprueba ley que impone millonarias multas a tecnológicas por contenido "dañino"
La ley de deber de cuidado digital establece multas de hasta el 5 % de la facturación global de las empresas por no eliminar contenido perjudicial
El Parlamento de Australia aprobó una nueva ley que permite a los usuarios excluirse de los algoritmos de las redes sociales e impone cuantiosas multas a los gigantes tecnológicos que no eliminen el contenido considerado dañino.
El proyecto, conocido como Ley de Deber de Cuidado Digital, fue aprobado el miércoles gracias a un acuerdo de última hora alcanzado por el Partido Laborista, en el poder, con el partido de izquierda Los Verdes.
- Según la ley, las empresas detrás de plataformas populares como X, TikTok e Instagram deberán ofrecer a los usuarios la opción de excluirse de los poderosos algoritmos que determinan el contenido en línea.
También serán directamente responsables de proteger a los menores de 18 años de la pornografía, el acoso en línea, los contenidos que glorifican el crimen y aquellos que fomentan los trastornos alimenticios.
Multas y sanciones
Si no lo hacen, pueden enfrentar multas de hasta el 5 % de su facturación global o de hasta 109 millones de dólares australianos (78 millones de dólares).
La ley entrará en vigor en 12 meses.
"Las grandes empresas tecnológicas ya no pueden hacerse ilusiones: son responsables de garantizar la seguridad de los australianos en sus plataformas, y les haremos rendir cuentas si no lo logran", declaró la ministra de Comunicaciones, Anika Wells, tras la aprobación de la ley.
"Esta ley tiene como objetivo empoderar a los australianos para que tengan mayor control y más opciones sobre lo que ellos y sus seres queridos ven e interactúan en línea".
Australia puso en marcha el año pasado una legislación pionera a nivel mundial que prohíbe a los menores de 16 años acceder a varias aplicaciones de redes sociales.
Varios países han manifestado que buscarán seguir su ejemplo, entre ellos la vecina Nueva Zelanda, el Reino Unido, Francia y Turquía.