El Parlamento de Australia aprobó una nueva ley que permite a los usuarios excluirse de los algoritmos de las redes sociales e impone cuantiosas multas a los gigantes tecnológicos que no eliminen el contenido considerado dañino.

El proyecto, conocido como Ley de Deber de Cuidado Digital, fue aprobado el miércoles gracias a un acuerdo de última hora alcanzado por el Partido Laborista, en el poder, con el partido de izquierda Los Verdes.

Según la ley, las empresas detrás de plataformas populares como X, TikTok e Instagram deberán ofrecer a los usuarios la opción de excluirse de los poderosos algoritmos que determinan el contenido en línea.

También serán directamente responsables de proteger a los menores de 18 años de la pornografía, el acoso en línea, los contenidos que glorifican el crimen y aquellos que fomentan los trastornos alimenticios.

Multas y sanciones

Si no lo hacen, pueden enfrentar multas de hasta el 5 % de su facturación global o de hasta 109 millones de dólares australianos (78 millones de dólares).

La ley entrará en vigor en 12 meses.

"Las grandes empresas tecnológicas ya no pueden hacerse ilusiones: son responsables de garantizar la seguridad de los australianos en sus plataformas, y les haremos rendir cuentas si no lo logran", declaró la ministra de Comunicaciones, Anika Wells, tras la aprobación de la ley.

"Esta ley tiene como objetivo empoderar a los australianos para que tengan mayor control y más opciones sobre lo que ellos y sus seres queridos ven e interactúan en línea".

Australia puso en marcha el año pasado una legislación pionera a nivel mundial que prohíbe a los menores de 16 años acceder a varias aplicaciones de redes sociales.

Varios países han manifestado que buscarán seguir su ejemplo, entre ellos la vecina Nueva Zelanda, el Reino Unido, Francia y Turquía.