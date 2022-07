Así puedes crear una contraseña en WhatsApp Web

¿Usas WhatsApp Web? Aquí te explicamos cómo crear una contraseña para proteger las conversaciones de la versión web. Es tan sencillo con descargar una extensión web ¡Mira!

En tu navegador, debes descargar la extensión WA Web Plus for WhatsApp. Con Google Chrome, o con cualquier navegador, puedes descargar esta extensión. Luego, ingresa a WhatsApp Web y haz clic sobre el ícono de la extensión WA Web Plus.

En el menú de opciones tienes que seleccionar Enable lock screen [Set Password] y escribir la contraseña para proteger tu cuenta de WhatsApp Web.

Finalmente, den caso de querer cambiarla o eliminarla, solo debes ir al menú de WA Web Plus y seleccionar Set Password.