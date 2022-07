WhatsApp cobrará los próximos meses: el motivo

Desde el 2015, WhatsApp dejó de cobrar 1 dólar por su servicio. Sin embargo, ahora retrotraerá esta medida y comenzará a cobrar en los próximos meses ¡Mira!

Desde cuándo y por qué WhatsApp será pago

WhatsApp permite actualmente conectar cuatro dispositivos adicionales de forma gratuita, tanto en WhatsApp como en WhatsApp Business. Sin embargo, según WaBetaInfo, próximamente se incluirá una suscripción paga.

Esta suscripción paga sólo aplicará para los usuarios que utilizan WhatsApp Business. Así las cosas, las empresas pagarán un módico precio para acceder a nuevas herramientas dentro de la app de mensajería instantánea.

¿Cuáles serán las nuevas funciones? Se podrán crear comunidades con todas las personas que han comprado. La suscripción paga permitirá a los usuarios de WhatsApp Business conectar hasta diez dispositivos a una sola cuenta de WhatsApp,

La suscripción a WhatsApp Business será optativa y aquellos que no deseen pagarla, tendrán las mismas funciones que la app ya tiene hasta la fecha. El costo y el período de suscripción aún no se conocen y no hay información sobre si se trata de una suscripción única.