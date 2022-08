Cómo hacer que tu móvil dure más tiempo

Con estos consejos podrás usar tu celular por más tiempo y no tendrás tanto apuro en renovarlo. ( SHUTTERSTOCK )

Aquí te listamos algunos consejos sencillos y hábitos que puedes adoptar para extender la vida útil de tu teléfono celular. De esta manera, podrás usarlo más tiempo y no tendrás tanto apuro en renovarlo ¡Toma nota!

Elimina apps que no uses: al tener demasiadas aplicaciones instaladas ocupas almacenamiento y memoria. Esto hará que tu teléfono ocupe menos recursos para usar y que extienda su vida útil.

Batería: no la sobrecalientes ni la sobrecargues. Si estás cargando tu teléfono, no lo uses al mismo tiempo. Por eso se recomienda cargarlo por la noche y usar siempre cargadores originales.

Pantalla y puertos limpios: elimina pelusas y suciedades del puerto de carga, el área del micrófono, el altavoz, la toma de auriculares y la pantalla.