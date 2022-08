Malware: señales de que tu celular ha sido invadido

Malware significa software malicioso y se utiliza para describir a los programas que se diseñaron específicamente para atacar un dispositivo, dañarlo o robar información. Aquí te listamos algunas señales de que tu móvil ha sido invadido.

Ves anuncios constantemente: independientemente de la app que estás utilizando, aparecen anuncios a cada rato.

Desaparece el ícono: has instalado una app, pero automáticamente desapareció su ícono de la pantalla principal de tu móvil.

Batería: tu batería se agota mucho más rápido que lo habitual.

Apps desconocidas: ves en tu teléfono apps que no has instalado o no conocías.

Cualquiera de estas señales te indican que debes investigar para saber si tu teléfono no ha sido invadido. Como dijimos, el malware le puede permitir a hackers acceder a tu información privada con el objetivo de robarte tus datos bancarios, la información de tu celular, tu número de teléfono o la dirección de correo electrónico, y tu lista de contactos.

Cómo protegerte del malware

Lo mejor que puedes hacer para protegerte del malware es mantener actualizado el sistema operativo de tu teléfono, todas las aplicaciones y hacer chequeos constantes.