Tips para evitar que tu celular se recaliente

¿Te ha sucedido que tu teléfono celular se ha sobrecalentado? Esto sucede cuando se usa de más y pasa con cualquier dispositivo electrónico. Lo cierto es que si esto sucede de manera cotidiana, puede causar daños a la batería irreparables. Aquí te listamos algunos consejos para evitar que suceda.

Descanso: cuando la batería se esté cargando, no lo uses. Si está conectado a la corriente cuando lo usas, el proceso de carga tarda más. De esta manera, también le das un descanso a su uso.

Apps: cierra las aplicaciones en segundo plano, apaga el bluetooth y el Wi-Fi si no lo estás usando, incluso los datos móviles. Esto supone un ahorro importante de energía.

Sol: no lo uses en momentos en los que el sol le da de frente, como puede ser en la playa y no lo dejes a la intemperie.

Accesorios: serán más costosos, pero siempre compra accesorios originales y oficiales que están específicamente diseñados para su uso. Además, tendrán garantía y no se romperán como los genéricos.