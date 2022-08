Instagram incorporará la pantalla completa en sus fotos

Instagram hace poco confirmó que mostrará las fotografías verticales publicadas en su red social con una relación de aspecto 16:9 y a pantalla completa, en lugar del habitual 4:5. El cambio llegará a todos los usuarios en las próximas semanas.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/08/11/interfaz-de-usuario-grafica-aplicacion-905e98ef.jpg

El propio Adam Mosseri, consejero delegado de Instagram, confirmó en su perfil personal y en una sesión de Ask me anything que estos cambios llegarán en los próximos días.

Con este cambio, las imágenes adoptarán el mismo tamaño que las Stories o Reels, acercándose a cómo se ven los contenidos en TikTok.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/08/11/interfaz-de-usuario-grafica-aplicacion-8f1d7a80.jpg

"En una o dos semanas llegará a todos los usuarios. La plataforma ya soporta videos en ese formato y ahora buscamos un trato igualitario con las fotografías", agregó Mosseri.