Instagram ya permite silenciar palabras en publicaciones sugeridas

Instagram ha modificado su algoritmo para mostrar más publicaciones sugeridas. Es por esto que ahora lanzó una función que permite silenciar palabras clave y emojis en este tipo de publicaciones.

Así las cosas, los usuarios de Instagram pueden incluir palabras clave para silenciar contenidos que las contengan para que el algoritmo las identifique y dejen de aparecer estas publicaciones sugeridas.

"Podrás dejar de ver contenido que no te interesa. Ya sea que esté viendo algo que no es relevante o haya dejado algo que le gustaba, puede usar esta función para dejar de ver contenido que no le interesa”, explicaron desde Meta.

Asimismo, Instagram está probando una nueva función para eliminar publicaciones no deseadas en la sección Explorar. Gracias a ese cambio, los usuarios pueden elegir diferentes publicaciones a la vez y marcarlas para que no aparezcan.

Meta asegura que no intensificará la recomendación de publicaciones. Las nuevas funciones anunciadas apuntan, en parte, a satisfacer a los usuarios disgustados con esos cambios que se habían propuesto.

Y tú, ¿usas Instagram?