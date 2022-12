Cómo bloquear las llamadas molestas de WhatsApp

Con el nuevo modo No Molestar se pueden silenciar las llamadas que llegan a WhatsApp. ( FUENTE EXTERNA )

WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea más utilizada en el mundo. Y además de sus chats y grupos tiene las llamadas de WhatsApp, que si bien pueden ser una gran herramienta, a veces pueden ser muy molestas.

Ahora, con el nuevo modo No Molestar se pueden silenciar las llamadas que llegan a WhatsApp.

Así las cosas, según especifica WABetaInfo, no recibirás notificaciones de una llamada de WhatsApp. Eso sí, la nueva función no incluye la opción de notificar a la persona que realiza el llamado que el usuario está en modo no molestar, aunque se espera que esto cambie para el lanzamiento oficial.