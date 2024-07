El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, aseguró este martes que el órgano que dirige aprobará mañana miércoles el proyecto del nuevo Código Penal que "sólo espera su sanción en segunda lectura".

El proyecto de Código Penal fue sometido sorpresivamente en la sesión del Senado hace una semana. En el encuentro, el Pleno decidió enviar la iniciativa a una comisión especial para que se revise antes de aprobarse en segunda lectura.

La comisión, integrada por todos los voceros partidarios en el Senado, solo se ha reunido una vez para revisar el proyecto de Código Penal y se encontrará este miércoles en la mañana para continuar analizando la pieza y rendir su informe.

De esta forma, el mismo miércoles la comisión estaría sometiendo nuevamente el Código Penal para que el Pleno de los 32 senadores decida si aprueba o rechaza el proyecto.

Al respecto, el presidente del Senado respondió a los ataques que recibe la Cámara Alta por aprobar rápido el nuevo Código Penal y explicó que la pieza lleva alrededor de 23 años dando vueltas en el Congreso.

"Tenemos 23 años con ese Código y quien no lo haya leído ni estudiado en ese tiempo, no lo va a estudiar ni en 500 años", sostuvo De los Santos al argumentar que República Dominicana necesita un nuevo marco legal para castigar una serie de delitos que actualmente no tienen penas.

Como ejemplo, citó las nuevas penas por robos o atracos que contempla el proyecto del Código Penal y dijo que con las condenas se lograrán reducir los niveles de inseguridad ciudadana en el país.

Sobre los artículos que generan controversia y que son reclamados por grupos sociales, el presidente de los senadores favoreció que, cuando el Código Penal sea sometido en la sesión de este miércoles, cualquier legislador pueda motivar cambios al proyecto e impulsar su aprobación.

Sin embargo, lejos de las críticas al proyecto por artículos como la despenalización del aborto en casos especiales o la discriminación por orientación sexual, el Código Penal "está prácticamente consensuado".

Si se logra su aprobación en segunda lectura, el proyecto de Código Penal iría a la Cámara de Diputados para su revisión y posterior aprobación. De sancionarse en dos lecturas, quedaría en manos del Poder Ejecutivo su promulgación.