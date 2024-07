Margarita cuestiona al diputado Eugenio Cedeño por sus expresiones contra la mujer

La ex vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño, sumo su rechazo a las declaraciones del diputado Eugenio Cedeño, del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), quien asegura que la mujer no es propiedad de nadie, y puso de ejemplo la obligación de su esposa de tener relaciones sexuales con él, aunque ella no quiera.

"El diputado debe pedir perdón", dijo la alta dirigente peledeísta en su cuenta de red social X, al tiempo de manifestar su más enérgico repudio a las declaraciones.

Margarita Cedeño expresó que la posición del congresista va en detrimento de la integridad física y las libertades de la mujer.

"No podemos permitir este atropello machista que pretende justificar la violencia hacia la mujer", reiteró.

Al participar en un programa televisivo el diputado indicó que "si yo estoy casado con mi esposa y tengo el sida y me quito el condón para enfermarle, es criminal. Ahora, si yo estoy casado con mi mujer y me quito el condón porque me dio la gana y yo quiero embarazarla a ella, aunque ella no quiera, es mi mujer".

Sostuvo que esto no tiene que ir al Código Penal, ni siquiera al Código Civil, porque ¿pa´ qué se casó conmigo y pa´ qué se encuera conmigo?".

A su juicio, "si la previsión establecida en ese artículo dijera que el hombre o la persona que se retire la protección en medio del acto sexual a sabiendas de que tiene una enfermedad infecto-contagiosa será condenado... ponle el número que tú quieras, pero el fin no es evitar la enfermedad, el fin de estos colectivos antisociedad, antihumanos es que no haya procreación, no es por la enfermedad infectocontagiosa".