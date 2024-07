"Lo siento mucho por la esposa de él", senadores critican declaraciones de diputado Cedeño

Varios senadores criticaron este martes las declaraciones de su colega de la Cámara de Diputados, Eugenio Cedeño, quien expresó durante una entrevista televisiva que su esposa tiene que tener relaciones sexuales con él, aunque ella no quiera y ese tema no debe ser llevado a la modificación que se le hace al Código Penal, lo que despertó las críticas de varios sectores de la sociedad.

"Si yo estoy casado con mi esposa y tengo el SIDA y me quito el condón para enfermarle, es criminal. Ahora, si yo estoy casado con mi mujer y me quito el condón porque me dio la gana y yo quiero embarazarla a ella, aunque ella no quiera, es mi mujer", fue la expresión que detonó las críticas contra el representante de La Romana por el Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Varios legisladores de la Cámara Alta rechazaron esa postura al indicar que cualquier decisión en el matrimonio debe ser consensuada por ambas partes.

El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, representante de Sánchez Ramírez por el mismo partido, también criticó la postura de Cedeño y recordó que él planteó la modificación de ese artículo del Código Penal para que esa acción sea castigada como una violación sexual cualquiera.

Incluso, agregó que debería agregársele el agravante de abuso de confianza, "porque tu esposa se acuesta contigo desnuda y si su cuerpo no le pide tener sexo, tú no puedes obligarla; es una violación como cualquier otra",

Alexis Victoria Yeb, de María Trinidad Sánchez por el PRM, dijo que cualquier ciudadano debe desligarse de esas declaraciones "vergonzosas". "Yo lo siento mucho por la esposa de él si la trata así, creo que 'se le fue la guagua', lamentablemente, a ese querido amigo, el diputado Cedeño".

Santiago Zorrilla, de El Seibo por el PRM, expresó que sino es un consenso entre ambas personas hay una violación, "porque el respeto al derecho ajeno es la paz", mientras que Dionis Sánchez, senador de Pedernales por la Fuerza del Pueblo (FP), manifestó que la relación, "no es consentida es una violación".

Los senadores aclararon que esas declaraciones fueron personales del diputado y no representan al PRM. Dicha organización también se desligó de los pronunciamientos horas antes.