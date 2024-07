El Senado dice instalará sistema para fiscalizar recursos del "barrilito"

El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, favoreció este miércoles que se haga una inspección a los fondos de gestión provincial senatorial conocido como "barrilito", luego de que el programa El Informe revelara que parte de estos recursos se usan para fomentar el clientelismo político.

De los Santos manifestó que está de acuerdo con que se elimine el "barrilito", pero sí el cuerpo del Senado lo decide.

Declaró que se realizará una auditoría interna para que a la sociedad dominicana se le hable con claridad de cómo se maneja el más mínimo centavo.

Reveló que se instalará un sistema de fiscalización para verificar en qué los legisladores gastan el fondo social.

"Y me gustaría que se trasladen a mi provincia para que vean las responsabilidades de un senador hasta dónde llega. No está contemplado en la Constitución de la República porque de lo que nosotros hacemos con nuestros representados precisamente no es una obligación del legislador, porque nosotros estamos precisamente para fiscalizar, legislar y representar", señaló al ser entrevistado en el programa El Despertador. .