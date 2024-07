Referendo permitiría a dominicanos decidir sobre reforma constitucional

El proyecto de ley de referendo, que solo espera por su aprobación en segunda lectura en la Cámara de Diputados, propone que las reformas constitucionales sean sometidas a votación en el país para que los dominicanos decidan si aceptan o no los cambios a la carta magna.

La propuesta sugiere que, por ejemplo, la reforma constitucional que motiva el presidente Luis Abinader, sea aprobada por los legisladores en la Asamblea Nacional y que, en menos de un mes, también, sea sometida para la votación de los dominicanos a través de un referendo.

"Las propuestas aprobadas por la Asamblea Nacional Revisora (en el Congreso Nacional) podrán ser aceptadas o rechazadas conforme al procedimiento previsto en la Constitución y en la presente ley", sostiene el proyecto legislativo que están en la agenda de los diputados.

Proceso de votos

El artículo 10 explica que, si el referendo es aplicado en la República Dominicana, los votantes se expresarán por "Sí" o por "No" por cada propuesta de reforma constitucional.

¿Qué es el referendo?

De acuerdo con el proyecto, el referendo es un mecanismo con el que la ciudadanía puede ser consultada sobre temas públicos de salud, economía o política. La consulta se haría mediante votos y los resultados servirían para conocer la opinión popular. El método será solo consultivo.

¿Cómo se votaría?

La votación se haría por cada cambio sugerido en particular. En el caso de establecer un procurador independiente, como lo impulsa Abinader, los dominicanos deberán decidir si aceptan o no la propuesta. También deberán votar, de forma particular, por el "candado" constitucional que evitaría la reelección presidencial consecuente en el país.

La pieza congresual establece que, al término de las votaciones, la Junta Central Electoral (JCE) certificará los resultados y los entregará a los legisladores. Si el resultado mayoritario es afirmativo para aceptar la reforma constitucional, la Asamblea Nacional proclamará y publicará la Constitución con el texto fruto del referendo.

En caso de que las propuestas de reforma sean rechazadas por la población, la Constitución se quedará como estuvo antes de los cambios propuestos.

Reforma constitucional y proyecto del referendo

Desde el Poder Ejecutivo, Abinader ha propulsado una reforma constitucional que está enfocada en dos aspectos: el freno a futuras reelecciones presidenciales y la posibilidad de que el procurador o procuradora no sea escogido por mandato presidencial.

El mandatario, en uno de sus encuentros semanales, reveló que la propuesta de cambios a la Constitución será depositada el 16 de agosto en el Congreso Nacional, el mismo día que será investido como presidente reelecto de la República Dominicana.

Si el proyecto de referendo es aprobado totalmente en el Congreso antes que la reforma constitucional, los cambios a la Carta Magna serían sometidos por obligación a un referendo ya que el proyecto establece que la ley entraría en vigencia inmediatamente después de ser promulgada.

Desde el 2021

El proyecto de ley de referendo se encuentra en la Cámara de Diputados desde el 2021, cuando fue depositado por el Poder Ejecutivo. Desde entonces, la pieza ha sufrido traspiés en la Cámara Baja por la falta de aprobación. La última vez que fue conocida por los diputados fue el 10 de enero, cuando se aprobó en primera lectura con una votación unánime.