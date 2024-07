Omar Fernández se despide de los diputados y dice que está listo para la próxima etapa

"Hoy fue la última sesión ordinaria de este cuatrienio 2020-2024. Tantos sentimientos encontrados. Las emociones a flor de piel. Hasta algunas lagrimitas, al despedirme de mis colegas, colaboradores, equipo técnico y personal de la Cámara de Diputados", escribió este jueves el diputado y electo senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, en su despedida.

Este jueves finalizó la primera legislatura ordinaria de este año legislativo 2024. El congresista se instalará en el Senado de la República a partir del 16 de agosto.

En su escrito dijo que se lleva muchos amigos tras esta experiencia de cuatro años en los que representó al Distrito Nacional en la Cámara Baja.

"Cuántos amigos me llevo de esta experiencia, que ya he dicho en otras ocasiones que ha sido maravillosa. No es cierto que los partidos y colores dividen. Al menos yo no lo permití. Lo he comprobado, al poder afirmar que me llevo amigos para siempre del PRM, PLD, PRSC, PRD, PQDC, OD, FA, AP, DXC y las demás organizaciones representadas en el Congreso", plasmó en sus redes sociales, el también abogado.

Dijo que, servirle a su país ha sido el honor de su vida, pregonando que está listo para la próxima etapa.

El senador por la Fuerza del Pueblo (FP), Omar Fernández, de 32 años, ha sido la figura más joven en alcanzar la senaduría del Distrito Nacional.

Fernández ganó con el 56.20 % de los votos sobre el candidato a senador de Alianza País y aliado del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Guillermo Moreno, que obtuvo el 39.77%.

Algunos de sus proyectos

El proyecto de ley que regula el proceso de transición gubernamental sometido por Fernández, pieza que fue convertida en ley. Entre sus iniciativas destacan también, el proyecto de ley que busca liberar del pago de anticipos a las microempresas en República Dominicana.

Asimismo, el proyecto mediante el cual se modifica la ley número 248-12, de Protección Animal y Tenencia Responsable; el proyecto de ley que crea el Centro Nacional de Criminología de la República Dominicana y el proyecto de ley que libera de impuesto los productos básicos de gestión menstrual.

De igual forma, el proyecto que modifica la Ley número 253-12 sobre el impuesto al patrimonio inmobiliario (IPI) y amplía el alcance de exención de las personas a partir de los 65 años de edad.

Sometió varias resoluciones como la que solicita al Poder Ejecutivo para declarar como prioridad nacional la situación de violencia por motivo de género y la que requiere al presidente de la República la adquisición y puesta en funcionamiento de tres radares meteorológicos doppler, entre otras.