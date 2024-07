Entre lágrimas, agradecimientos y abrazos 18 senadores se despiden de su curul

Con palabras de agradecimiento, abrazos y lágrimas, 18 senadores de diversas organizaciones políticas se despidieron de la curul que representaron desde el 16 de agosto del 2020.

A la última sesión de la legislatura del periodo 2020- 2024, solo asistieron 20 de los 32 legisladores que conformaron el Senado de la República hasta este jueves, día en que culminó la segunda y última legislatura.

Los congresistas, algunos acompañados de familiares, tomaron su último turno de ponencia y agradecieron principalmente a sus partidos y aseguraron que se marchan con la satisfacción del deber cumplido.

El primero en despedirse fue el senador Yván Lorenzo, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), quien extendió la más sinceras disculpas a quien "haya ofendido" durante los cuatro años que tiene como senador.

Se refirió a sus homólogos Faride Raful y Alexis Victoria Yeb como grandes amigos.

En medio de lágrimas recordó a su asistente, quien falleció recientemente, y de quien señaló fue su mano derecha y la definió como una gran luchadora y compañera de partido.

De su lado, Faride Raful, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), hizo un repaso de todas las leyes aprobadas en los últimos cuatro años y señaló que continuará trabajando de la mano de los senadores que serán juramentados para el próximo cuatrienio.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/07/25/whatsapp-image-2024-07-25-at-2.12.34-pm--1.jpeg Senadores intercambian saludos y abrazos. (FUENTE EXTERNA.)

Sus agradecimientos fueron para los trabajadores del Senado, al equipo técnico de su oficina senatorial y a sus compañeros del hemiciclo, de quienes dijo tuvo diferencias políticas, pero nunca personales.

También se despidió el senador por la provincia Hermanas Mirabal, Bautista Rojas Gómez, del partido Fuerza del Pueblo, quien indicó que su período como senador fue una "experiencia maravillosa" y se despidió solicitando la aprobación de una iniciativa legislativa.

Martin Nolasco, del PRM, en su último ponencia dijo que para poder sentarse en esa curul superó dos pruebas, pero que las logró para poder luchar por su provincia Valverde.

Nolasco dijo que pese a que ya no será senador, las puertas de su casa estarán abiertas para aquellas personas que lo necesiten.

Indicó que de 220 sesiones realizadas durante los cuatro años, asistió a 210 y estuvo en su rol de senador desde el principio hasta el final.

"Hoy no me despido y mantengo la frente en alto por el deber cumplido", dijo Nolasco.

En tanto que José del Castillo Saviñón, del PLD, agradeció a sus compañeros del Senado, a su partido y a su familia por apoyarlo durante todo el camino representando a su provincia, Barahona.

Definió como invaluable el apoyo de los trabajadores del Senado y señaló que realizó un buen trabajo como opositor.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/07/25/whatsapp-image-2024-07-25-at-2.12.34-pm_1.jpeg (FUENTE EXTERNA.)

"Dejo en este cargo a un amigo que, a pesar que nos enfrentamos por la senaduría en el pasado proceso electoral, es una persona que puede contar con mi apoyo", dijo Castillo Saviñón.

Ramón Pimentel, senador del PRM por la provincia Montecristi, agradeció a sus compañeros por la convivencia en este período como legislador.

En su ponencia de 10 minutos hizo un repaso de su vida y agradeció cada una de las etapas que ha vivido en su vida política.

"Me despido para no volver", dijo Ramón Pimentel, pero señalando que seguirá trabajando en favor del PRM. Exhortó a sus compañeros de partido a no dañar esa organización.

Eduardo Estrella, del Partido Dominicanos por el Cambio, quien fue presidente del Senado por tres años, también se despidió de sus compañeros y empleados, a quienes definió como una familia.

Precisó que Santiago se encuentra satisfecho por el trabajo que hizo durante los últimos 4 años y realizó un repaso de todas las obras que se han realizado y las que se van a realizar en esa provincia.

Franklin Rodríguez, de la Fuerza del Pueblo, se despidió solicitando al hemiciclo que se apruebe la resolución que solicita elevar a la categoría de municipio el distrito Quita Sueño.

Con imágenes presentadas en el hemiciclo, agradeció a toda su familia, quienes lo acompañaron en esta última sesión como senador y representante de San Cristóbal.

Franklin Peña, de San Pedro de Macorís, destacó la labor realizada por sus compañeros en el hemiciclo y dijo que realizaron un trabajo magistral. En su despedida agradeció a su bancada y expresó que fue un privilegio formar parte de la Fuerza del Pueblo.

Milciades Franjul, del PRM, entre besos y abrazos se despidió de sus compañeros y señaló que cada uno de ellos estará en el libro que escribirá.

Melania Salvador, senadora del PRM por Bahoruco, agradeció a sus compañeros senadores y a los trabajadores del Congreso Nacional.

¿Quiénes se van?

Entre los legisladores que se marchan del Senado se encuentran Faride Raful, del Distrito Nacional; Milcíades Franjul, de Peravia; Melania Salvador, Bahoruco, y Ramón Pimentel, de Montecristi.

También Lenin Valdez, de la provincia Monte Plata, y Martín Ediberto Nolasco, de la provincia Valverde.

Por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) se despidieron Yval Lorenzo, de Elías Piña; José del Castillo Saviñón, de Barahona, y Valentín Medrano, de Independencia.

Del Partido Fuerza del Pueblo se despiden David Rafael Sosa, de Dajabón; Virgilio Cedano, de La Altagracia; Bautista Rojas Gómez, de Hermanas Mirabal; Dionisio Sánchez, de Pedernales, y Franklin Rodríguez, de San Cristóbal.

Otros senadores de la Fuerza del Pueblo que terminan su periodo son: Franklin Peña, de San Pedro de Macorís, y José Antonio Castillo Casado, de San José de Ocoa.

Por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) salió del Senado Iván Silva.

No asistieron

El senador Virgilio Cedano, no asistió a la sesión, pero envió una misiva, en la que agradeció a sus compañeros por los años compartidos en el hemiciclo.

Otros que no asistieron a la última sesión fueron David Rafael Sosa, Alexis Victoria Yeb, Lenin Valdez, José Antonio Castillo Casado, Félix Bautista, Iván Silva Antonio Taveras Guzmán.