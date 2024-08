Reducir el Congreso a 137 diputados disminuiría RD$162 millones al gasto salarial

Si la propuesta de reforma constitucional que impulsa el presidente Luis Abinader se aprueba en la Asamblea Nacional, la Cámara de Diputados reduciría su matrícula a 137 legisladores y, por tanto, el presupuesto salarial en el órgano congresual tendría un ahorro de más de 162 millones de pesos cada año.

De acuerdo con los datos más actualizados de la Cámara Baja, los diputados reciben un salario de 175,474.65 pesos, a los que se suman RD$35,094.63 por gastos de representación y 45,000 pesos por pagos de dietas. Todas las remuneraciones sumadas totalizan una mensualidad de 255,569.23 pesos para cada uno de los 190 diputados.

En su última revelación sobre la reforma constitucional, el presidente Abinader expresó que una de sus propuestas es reducir la cantidad de diputados de 190 a 137. Al año, los legisladores le cuestan al Estado RD$582,698,642, pero si la matrícula se disminuye producto de los cambios a la Carta Magna, el gasto salarial bajaría a RD$420,156,389.52.

Aunque los últimos datos ubican el salario de los diputados en más de 255 mil pesos, los legisladores reciben otro tipo de beneficios fuera de salario que incluyen pago de combustible y empleados particulares, seguros médicos y otros privilegios de ayudas sociales en tiempos de Navidad o por el Día de las Madres.

Sobrepasan presupuestos de instituciones

Los más de 582 millones de pesos que se gastan anualmente para remunerar a los 190 diputados sobrepasan los presupuestos de al menos 42 instituciones que, de acuerdo con las publicaciones de la Dirección General de Presupuesto (Digepres), tienen programaciones financieras menores al total del sueldo de los legisladores.

La propuesta de reforma constitucional, que será depositada en el Congreso a partir del 16 de agosto, sugiere que los diputados por circunscripciones sean 110, los nacionales sean 20 y los representantes del exterior se mantengan en siete.

Aunque la baja en la matrícula provocaría cambios en la representación de los pobladores, aún el mandatario no deja claro cómo se distribuirían los legisladores en todo el territorio nacional que, actualmente, se dividen tomando en consideración la densidad poblacional de cada demarcación.

Desde antes de ser propuesto en una reforma constitucional, el liderazgo congresual del Senado y de la Cámara Baja ya motivaba la reducción de la matrícula de los diputados alegando que la construcción de consensos para aprobar leyes y proyectos se dificultaba por la alta cantidad de legisladores.

Sin embargo, la propuesta, al parecer, no contará con el respaldo de todos los diputados ya que legisladores como Ramón Bueno, del Partido Revolucionario Moderno (PRM) o Gustavo Sánchez del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) no ven clara la sugerencia de reducir la cantidad de legisladores porque, a su juicio, la medida no contribuirá a disminuir los costos estatales.