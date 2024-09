Diputados califican requisitos para la declaración jurada como "exagerados"

Próximo a que venza el plazo para presentar sus declaraciones juradas de patrimonio, varios diputados consideraron este jueves exagerados algunos de los documentos que está solicitando la Cámara de Cuentas para que los funcionarios públicos cumplan con ese deber.

Estados de cuenta de tarjetas de crédito, el escaneo de todas las páginas del pasaporte e información de los familiares, son para de los requisitos que inquietan a los legisladores. Aunque todos están en disposición de completar sus expedientes, la mayoría de los consultados por Diario Libre entiende que las exigencias están por encima de lo que pide la ley.

En su artículo 5 la Ley 311-14 sobre declaración de patrimonio indica: " Declaración jurada inicial. Los funcionarios públicos obligados a declarar tienen que presentar, dentro de los treinta (30) días siguientes a su toma de posesión, la declaración jurada de los bienes que constituyen su patrimonio y el de la comunidad conyugal".

"Yo tengo 18 hermanos y tengo que buscar los documentos de mis 18 hermanos. Tengo que buscar el patrimonio de mis hermanos. Mis hermanos no son los funcionarios, el funcionario soy yo", afirmó Eugenio Cedeño, diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

El congresista denunció la complejidad que tiene la plataforma para subir los archivos, destacando que, en el pasado, tras más de seis meses de intentos tuvo que contratar los servicios de un tercero para completar el proceso.

El vocero del bloque de diputados de Fuerza del Pueblo (FP), Rafael Castillo, mostró inconformidad con el hecho de que el órgano fiscalizador está solicitando información financiera de los hermanos y padres.

"El 75 % de los diputados no han podido cumplir con este requisito de la Cámara de Cuentas, porque ellos mismos están poniendo las trabas para que no se cumplan", aseguró.

Danilo Díaz, diputado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), precisó que los requerimientos del órgano fiscalizador no deben transgredir la privacidad de las personas.

"La Cámara de Cuentas no debe exigir más allá de lo que la ley obliga. Al final (los legisladores) están sometidos a tener que rendir cuentas con relación a lo que tiene que ver con su patrimonio", dijo.

No presentan quejas

La diputada del PRM Soraya Suárez indicó que los datos requeridos para presentar la declaración jurada de bienes son los mismos que se han solicitado en el pasado. Al preguntarle si cree que esta información viola el derecho a la intimidad de los legisladores, respondió: "Si se está violando, está establecido, así que no creo que sea una violación".

De igual forma, el diputado del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC), Elías Wessin Chávez, negó que se esté lacerando la privacidad de los funcionarios públicos.

"Yo entiendo que eso no viola para nada, lo que yo entiendo es que no se debe de exagerar, porque vuelvo y te reitero, el pasaporte es la hoja biográfica tuya, no todas las hojas enteras. Entonces esas son de las trabas que hay", puntualizó.

Cámara de Cuentas dice congresistas están tarde

La Cámara de Cuentas de la República Dominicana reiteró que trabaja en apego estricto a las disposiciones legales y normativas. En un comunicado, la institución explicó que la mayor parte de las interacciones de los congresistas al sistema se realizaron a partir del pasado 6 de septiembre.

"La plataforma de declaración jurada de patrimonio arroja que, para el cierre del día 11 de septiembre de 2024, de 190 diputados solo un número de 95 declaraciones han sido abiertas, de las cuales menos de 20 han sido notificadas para revisión a CCRD, previo a su depósito. Así también, de los 32 senadores, solo 16 han interactuado con el sistema, de las cuales solo 4 han sido notificadas a CCRD para iniciar el proceso", establece el documento.

De acuerdo a la Ley 311-14 sobre Declaración Jurada de Patrimonio, el próximo lunes 16 de septiembre vence el plazo para los legisladores presentar la declaratoria de patrimonio en tiempo hábil, debido a que asumieron funciones el pasado 16 de agosto.