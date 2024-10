La nueva Constitución se proclama este fin de semana con cambios electorales y congresuales

Desde este sábado a las dos de la tarde, la Asamblea Nacional comienza un proceso en el que proclamará una nueva Constitución que trae cambios claves en aspectos congresuales, electorales y judiciales.

El proceso de reforma constitucional empezará cuando los asambleístas se reunirán para leer completamente la nueva Constitución y sus cambios. El proceso será transmitido en vivo por los portales del Senado.

Después de leer el texto de la Carta Magna, los asambleístas deberán hacer la proclama de la Constitución, que estará vigente a partir del domingo. Al acto está invitado el presidente Luis Abinader, quien es el principal propulsor la reforma constitucional.

El reglamento de la Asamblea establece que antes de proclamar la Constitución se dispararán 21 salvas de cañonazos y la acción se repetirá cuando finalice el proceso. Cuando se proclame la nueva Constitución, la Asamblea Nacional concluirá sus trabajos y cerrará la sesión.

Aunque los asambleístas fueron convocados por el presidente de la Asamblea, Ricardo de los Santos, no todos asistirán. Los opositores de la Fuerza del Pueblo anunciaron que no irán en la proclamación de la Constitución por estar en desacuerdo con el texto y porque, según dijeron, el proceso no fue consensuado con las otras organizaciones contrarias al Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Además, la Fuerza del Pueblo consideró que los cambios a la carta magna "no son necesarios ni trascendentales", por lo que el bloque opositor anunció que no estará presente en la lectura de la nueva Constitución ni en su proclamación.

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) tampoco asistirá a la sesión donde se proclamará la Constitución porque los legisladores estarán enfocados en las elecciones para escoger al Comité Político de la organización, especialmente a su presidente y a su secretario general.

Gustavo Sánchez, el vocero de la bancada, dijo que la ausencia del PLD en la Asamblea ya fue notificada al presidente Luis Abinader y al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco. Descartó que su ausencia se deba al rechazo o a temas políticos ligados a la Constitución.

¿Cuáles son los cambios?

Para reformar la Constitución no se necesitó mucho tiempo ni el apoyo de los opositores. El proyecto de reforma a la carta magna se depositó en el Senado el 19 de agosto, solo tres días después de que el presidente Abinader asumiera su segundo mandato gubernamental.

El proceso para enmendar la Constitución tardó menos de dos meses y se hizo sin el apoyo de la oposición. El PRM no necesitó el respaldo de los opositores porque, reunidos en la Asamblea, tenían una matrícula de más de 170 asambleístas, frente al pobre registro de las demás organizaciones.

De acuerdo a lo aprobado en dos lecturas por la Asamblea Nacional, la Constitución se modificó para impedir que los mandatarios se mantengan en el Poder Ejecutivo más de dos períodos gubernamentales, una promesa que Abinader propulsaba desde la campaña política del 2024.

Otro cambio que trae la Constitución es la unificación de todas las elecciones en el país a partir del año 2032, de manera que los comicios municipales, congresuales y presidenciales se celebren el mismo día cada cuatro años. El objetivo del cambio es reducir costos en los torneos electorales, de acuerdo a lo expuesto en la propuesta.

Además, la nueva Constitución incluye la reducción de la matrícula de diputados de 190 a 170. La medida se aprobó para reducir costos de salarios y privilegios en la Cámara Baja. La propuesta original contemplaba dejar el órgano legislativo con 153 diputados, pero tras un acuerdo con los legisladores, el Gobierno decidió aceptar la modificación.

La promesa de un Ministerio Público independiente fue plasmada en la propuesta de la nueva Constitución a través de un mecanismo distinto para establecer el puesto del procurador. Ahora, con la Constitución reformada, el presidente presentará a un candidato y el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) lo evaluará y decidirá si le da el cargo o no.