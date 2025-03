Pacheco se opone a eliminar exenciones a sectores; De los Santos apoyaría una medida general

El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, aseguró este jueves que actualmente “no es el momento adecuado” para aprobar un proyecto de ley que elimine las exenciones fiscales a algunos sectores como el turismo, las industrias o el cine, como lo propuso el congresista Rogelio Alfonso Genao en una iniciativa legislativa, mientras que, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, apoyaría la medida si se aplica a nivel general.

Antes de participar en una reunión con todos los presidentes de comisiones y voceros políticos en la Cámara Baja, Pacheco dijo que el referido proyecto llevará todo el proceso ordinario, como cualquier otra pieza, pero reiteró que los diputados no están enfocados en aprobar propuestas similares a la fallida reforma fiscal del 2024.

“Pienso que en este tiempo, en este momento, como que no es el momento adecuado para producir aprobaciones de esta naturaleza que afectan de manera sensible a los demás sectores productivos”, sostuvo Pacheco.

Ante la preocupación de sectores empresariales como la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), que ya no tendría sus exoneraciones de impuestos si se aprueba el proyecto de ley, Pacheco dejó claro que ningún grupo debe preocuparse “ni tener alarma” porque, como dijo, todas las propuestas de ley son sometidas a consultas antes de aprobarse o rechazarse.

Después que se sometió el proyecto de ley, el vicepresidente de la AIRD, Mario Pujols, criticó la pieza, alegando que la eliminación de las exenciones que goza destruirían al sector industrial que, a su parecer, es “una columna vertebral” en el sistema económico dominicano. El proyecto de Genao tiene similitudes a la reforma fiscal que estudió brevemente el Congreso en octubre del 2024 y propone que se eliminen las exenciones tributarias amparadas por leyes a grupos empresariales ligados al turismo, las industrias o la cinematografía.

Sin embargo, el presidente de los diputados negó que el Gobierno tenga alguna intención de someter una reforma fiscal escurridiza, porque el proyecto original del 2024 “sucumbió” ante el rechazo generalizado de la sociedad.

Eliminación total

De su lado, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, precisó que solo apoyaría un proyecto como el de Genao si impacta a todos los sectores, no solo a algunos y reconoció que el Gobierno busca formas de aumentar sus recaudaciones.

Antes de entrar a un evento de reconocimientos por el Día de la Mujer, De los Santos reconoció que la necesidad de una reforma fiscal “viene desde hace mucho”, pero reiteró su apoyo al proyecto únicamente si se estudia a nivel general.

“Si se va a tratar a todo el mundo en igualdad de condiciones, nosotros hemos dicho que no tenemos ningún problema con ello. Ahora, debe ser en igualdad de condiciones a todos los que tengan exenciones, no importa quién sea, pero que se incluyan a todos. No que se haga por sectores, sino en sentido general”, insistió el presidente del Senado.

Los cambios

La propuesta del diputado Genao busca eliminar el artículo 50 de la Ley de Proindustria, siete puntos de la Ley de incentivos al desarrollo del turismo, 12 artículos de la normativa sobre fomento de la actividad cinematográfica y derogar las leyes que autorizan exoneraciones para importar vehículos a legisladores, jueces, fiscales, militares y funcionarios.