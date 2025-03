El senador por Santiago Rodríguez y empresario del transporte, Antonio Marte, lanzó ayer una advertencia contundente en el pleno del Senado: "si se aplicaran pruebas antidopaje sorpresivas en las terminales de autobuses y paradas del transporte público, muchas rutas se quedarían sin conductores".

Marte, quien también lidera una de las principales federaciones empresariales del transporte, defendió el denunció la falta de controles eficaces sobre el estado de salud de los choferes por ausencias de recursos económicos en los organismos competentes.

"Si usted hace la prueba antidoping en el Distrito Nacional, no concha a nadie", afirmó. Y fue más lejos: "Un dirigente fuerte de aquí del transporte me dijo: ´yo no hago la prueba antidoping porque se quedan todas las rutas sin un chofer´".

Recordó que en el pasado, cuando su organización impulsó pruebas antidrogas masivas, "votamos cientos de choferes" al detectar que estaban drogados. Sin embargo, lamentó que actualmente las pruebas no se puedan aplicar con frecuencia por la falta de recursos.

"La solución es simple", insistió Marte, "hacerlas sorpresivamente en cada terminal y parada".

Sus declaraciones encenderán el debate sobre la regulación del sector transporte informal, donde el "concho" —conformado por carros, autobuses y motocicletas que operan como taxis colectivos— sigue siendo la espina dorsal del sistema, aunque con escasa supervisión estatal.

Las pruebas antidoping en los choferes

La última vez que se supo de la ejecución de pruebas de antidoping ocurrió en 2007, Antonio Marte, presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte (Conatra), implementó pruebas antidoping entre sus choferes.

Entonces se reveló que aproximadamente el 20% de los conductores evaluados dieron positivo por consumo de sustancias como cocaína y otras drogas.

Recientemente, en noviembre de 2024, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y Conatra firmaron un acuerdo para realizar pruebas de detección de drogas y alcohol a los conductores de transporte público. Sin embargo, hasta la fecha, no se han publicado resultados de estas pruebas recientes.