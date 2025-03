Antonio Marte: en el Senado no hay legisladores narcotraficantes

El senador y empresario del transporte Antonio Marte expresó este martes que en ese órgano legislativo no hay senadores narcotraficantes. No explicó las razones por las que dijo estas palabras cuando estaba finalizando su intervención en la sesión de la Cámara Alta.

"Y aquí, en los senadores también aclarar que no tenemos narcotraficantes de los senadores. Yo miro pa' no veo, miro pa' allá no veo y miro pa' tampoco veo. Entonces, no le voy a da' importancia a eso", dijo el congresista, caracterizado por su estilo directo al hablar.

Choferes, contentos por pruebas antidoping

Marte, representante de Santiago Rodríguez en el Senado por el partido Primero la Gente, aliado al Gobierno, también indicó que los choferes están contentos con las pruebas antidroga que aplicó sorpresivamente el Instituto Nacional Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), a fin de evitar accidentes.

"Todos los choferes están muy contentos, porque, realmente, el que está limpio no tiene problema de nada, no tiene por qué temer a eso... Es lo que ellos dicen 'por qué yo dejarme embarrar de dos, tres, cuatro o cinco choferes si yo estoy limpio'", expresó el legislador durante un turno en la sesión de la Cámara de Alta.

El ejecutivo de la Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte (Conatra), gremio que reúne a más de 300 entidades transportistas, indicó que el lunes se hicieron pruebas en ocho rutas de concho y que eso coincidió en que no hubo tapones.

"No queremos más muertes"

"Lo que queremos es que se hagan las pruebas, lo que queremos es que los accidentes bajen, lo que queremos es que no haya más muertes, lo que queremos es un país libre de accidentes, eso es lo que queremos y conductores limpios que den garantía a los ciudadanos", expresó Marte.

De igual manera, planteó: "Ojalá no haya que hacer una prueba, que esa gente que vive hablando pa' y pa' joder, que se estén tranquilos, que lo que queremos es que nos limpiemos todos".