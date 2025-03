El senador por la provincia La Altagracia, Rafael Barón Duluc, advirtió este lunes que la manifestación realizada ayer en contra de los haitianos, en el sector conocido como el Hoyo de Friusa, pudo haber tenido graves repercusiones internacionales, afectando la imagen del destino turístico.

Según el legislador, una escalada de violencia durante la protesta habría provocado titulares negativos en la prensa extranjera y puesto en riesgo el crecimiento del turismo, principal fuente de ingresos del país.

"El país básicamente vive del turismo, y si por una situación que se les salía de las manos a los organizadores y a la Policía Nacional hubiese ocurrido una muerte, hoy estaríamos en las primeras planas internacionales diciendo que en Punta Cana hay conflictos entre turistas y dominicanos", expresó el senador.

Duluc también criticó la decisión de realizar la manifestación en Friusa, asegurando que existen otras zonas en el país con mayor presencia de haitianos y que la problemática que se denuncia en ese sector no es nueva.

Invasiones de terrenos

En ese sentido, destacó que hace ocho años denunció unas supuestas invasiones de terrenos en la localidad que no fueron enfrentadas por las autoridades de turno, lo que provocó que estas se mantuvieran en el tiempo.

En sus declaraciones a la prensa, el senador justificó la dispersión de la protesta encabezada por la Policía, asegurando que no se trató de una manifestación pacífica, y denunció que hubo personas encapuchadas con intenciones de provocar disturbios, que intentaron traspasar las áreas no coordinadas con los propios organizadores.

"Siempre en este tipo de situaciones hay personas que no van con buenas intenciones. Quisieron atravesar zonas que no estaban contempladas, y por eso hubo que dispersarlos. La forma en que se convocó la marcha no fue pacífica, porque si lo hubiera sido, se habría realizado en otro lugar y no directamente en contra de quienes estaban protestando", argumentó.

Duluc insistió en que, ante el riesgo de que la situación se saliera de control, las autoridades actuaron con previsión.

