La Fuerza del Pueblo admite que no tiene garras para bloquear elección de Cámara de Cuentas

Los líos y desacuerdos para elegir a una nueva Cámara de Cuentas siguen latentes en el Congreso. Ayer, el vocero de la Fuerza del Pueblo en el Senado, Omar Fernández, reconoció que la organización opositora no tiene las garras suficientes en la Cámara Alta para bloquear la elección de los miembros del órgano fiscalizador.

En el proceso de elección del nuevo Pleno fiscalizador, los trabajos se pospusieron desde el jueves hasta el martes por un supuesto tranque entre los partidos y alegados desacuerdos con uno de los 15 candidatos evaluados.

El vocero Fernández rechazó que su partido sea responsable del estancamiento en el proceso de selección de los nuevos miembros de la Cámara de Cuentas, asegurando que la falta de consenso es un tema que involucra a todas las fuerzas políticas representadas en el Senado.

"Mire qué cosa, el propio presidente de la comisión, que ha estado estudiando el tema de la Cámara de Cuentas, desmiente que nosotros (Fuerza del Pueblo) estemos deteniendo el proceso", expresó Fernández, refiriéndose a versiones que atribuyen a la oposición el retraso en la selección de los nuevos integrantes del órgano fiscalizador.

El legislador enfatizó que su partido no cuenta con la mayoría en la comisión evaluadora ni en el Senado, por lo que no tiene la capacidad de bloquear o acelerar el proceso.

Solo tres senadores

Tras las elecciones de mayo del 2024, el Senado quedó compuesto por 29 legisladores del oficialismo o aliados y solo tres opositores, que pertenecen al partido Fuerza del Pueblo, lo que le otorga al partido gobernante la fortaleza para aprobar cualquier proyecto sin trabas.

En ese sentido, el senador Fernández condenó que a la Fuerza del Pueblo "se le endilgue" el retraso en la elección de una nueva Cámara de Cuentas ya que, como reiteró, su partido no cuenta con la fuerza suficiente para detener proyectos y aprobaciones.

Sobre la posibilidad de que los legisladores de su partido firmen el informe sin objeciones, Fernández consideró que se requiere un tiempo prudente para evaluar adecuadamente los perfiles de los 15 aspirantes que están más cerca de ocupar un puesto en la Cámara de Cuentas.

Fernández llamó a las fuerzas políticas a llegar a un consenso sin apresuramientos para evitar que el país termine con una Cámara de Cuentas que no garantice confianza ni transparencia en sus funciones.

"Es un momento de evaluar, de evaluación, de discusión y la comisión es soberana para tomar una buena decisión. Pero eso requiere el consenso de todas las partes, conversémoslo tranquilo, no hay prisa, porque corremos el riesgo de tener cuatro años más de una Cámara de Cuentas que no sirva o que no genere confianza", sostuvo el senador opositor.

La elección

Desde la Cámara de Diputados, el proceso para elegir a los nuevos en la Cámara de Cuentas contó con el rechazo de la oposición, que se retiró de la sesión donde se escogieron 15 candidatos alegando "aplastamiento y exclusión" en el proceso. El PRM se responsabilizó del rendimiento del órgano fiscalizador.

