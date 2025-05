El senador de Barahona pide solución para que las ARS cubran los medicamentos de alto costo

El senador por la provincia Barahona, Moisés Ayala Pérez, instó a encontrar una solución inmediata y definitiva al problema del acceso a medicamentos de alto costo, fundamentales para pacientes con enfermedades catastróficas en la República Dominicana.

"Realmente es un tema interesante que hay que buscarle una solución definitiva", afirmó Ayala, médico con más de 20 años de experiencia y especializado en Ginecología, Oncología y Obstetricia.

El legislador subrayó la necesidad de que las ARS y aseguradoras no excluyan medicamentos ni estudios esenciales, con el argumento de que no están contemplados en sus catálogos de servicios. "Porque usted no elige de qué se quiere enfermar o de qué quiere morir", puntualizó.

Criticó que, pese a las ganancias millonarias que reportan las ARS, la responsabilidad de cubrir los medicamentos de alto costo recae exclusivamente en el Ministerio de Salud Pública, especialmente en casos como el cáncer.

Ayala señaló que recibe constantemente solicitudes de ciudadanos que le piden ayuda para gestionar estos tratamientos. "Hay que estar llamando, haciendo citas, y muchas personas acuden a mí en busca de apoyo", expresó.

Revisión de la Ley de Seguridad Social

En ese contexto, propuso revisar la Ley 87-01 sobre Seguridad Social, con el objetivo de aumentar la inversión en salud y garantizar una atención digna para la población. "Que no tengamos que estar mendigando un tratamiento ni tocando puertas, que estemos seguros de que nuestra salud está garantizada", sostuvo.

El congresista del Partido Revolucionario Moderno (PRM) también destacó la necesidad de construir un sistema de salud de calidad y valoró los esfuerzos del presidente Luis Abinader en ese sentido.

Indicó que actualmente existen alrededor de cinco proyectos legislativos destinados a modificar la Ley de Seguridad Social. Uno de ellos debió haberse revisado en 2011, según lo establece la propia normativa.

Propuestas del Ejecutivo

Ayala expresó que espera que el presidente Abinader remita propuestas para actualizar la ley y asegurar una cobertura más amplia y equitativa para todos los ciudadanos.

Asimismo, mencionó que ha recibido entre 10 y 12 casos de personas con distintas patologías que no pueden costear sus tratamientos, ya que los seguros médicos solo cubren hasta 8 mil pesos en medicamentos.

Las declaraciones del senador se ofrecieron durante una entrevista en el programa televisivo y pódcast Tras las Huellas, conducido por el periodista José Cuevas.