Eddy Olivares: no se puede perder más tiempo para aprobar la reforma a la ley de Seguridad Social

El ministro de Trabajo, Eddy Olivares, manifestó este lunes que el país está atrasado, porque hace más de una década debió realizarse la reforma a la Ley 87-01, sobre Seguridad Social, que busca, entre otros puntos, diseñar un mejor sistema de pensiones para los dominicanos.

Durante una visita de cortesía a la comisión bicameral que estudia la propuesta, Olivares mostró empeño en que el Congreso apruebe la pieza lo más pronto posible. Adelantó que el Gobierno llevará su propuesta formal al proyecto de ley.

"La comisión no está atrasada en el tiempo, está atrasado el país, que debió hacerla en el 2010. Por lo tanto, aquí no podemos perder tiempo, aquí tenemos que trabajar cada día para que esta reforma se apruebe lo antes posible, (ya) que hay tareas que no pueden esperar", expresó.

En ese sentido, el ministro de Trabajo confirmó su compromiso con el trabajo de la comisión, a la que se puso a disposición para colaborar. Olivares no ofreció detalles sobre los puntos específicos a los que hará observaciones.

Harán vistas públicas

En tanto, la comisión bicameral que estudia la reforma a la Ley 87-01 se prepara para realizar vistas públicas en el interior del país, con el objetivo de conocer el parecer de la gente sobre la normativa. El calendario de visitas será ofrecido en los próximos días, adelantó Rafael Castillo, coordinador de la comisión.

Hace tres años, la reforma a la Ley de Seguridad Social se debatió en el Consejo Económico y Social (CES), fue llevada al Congreso, pero no hubo consenso debido a las diferencias de criterios entre los legisladores y las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), lo que provocó que se engavetara el plan.

En esta ocasión, la comisión bicameral recibirá cada lunes a personas o sectores involucrados, a fin de conocer sus versiones sobre la normativa.

