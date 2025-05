Los diputados abandonaron el proyecto que quitaría los impuestos a las toallas sanitarias

Hace tres años, el entonces diputado Omar Fernández sometió un proyecto de ley para liberar de impuestos las toallas sanitarias al considerarlas un artículo de higiene básica para las mujeres que, a su juicio, no debía tener ningún gravamen.

El proyecto pasó brevemente por una comisión, pero nunca obtuvo un informe ni fue sometido a la consideración del Pleno de los diputados, lo que provocó que caducara y que se eliminara del sistema de información legislativo por no registrar los trámites necesarios.

Meses después de que fuera sometido, la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, que estaba encargada de rendir un informe sobre la pieza, detuvo el proyecto alegando que, antes de aprobarse, los legisladores necesitaban un estudio del impacto fiscal que representaría quitar los impuestos a las toallas sanitarias.

Pero todo ahí, en intenciones. El autor del proyecto, el senador Omar Fernández, no ha mostrado intenciones de retomar la iniciativa y la comisión de Hacienda está enfocada en otros proyectos nuevos que llegaron a partir del nuevo cuatrienio 2024-2028.

Kits menstruales

Sin embargo, hace dos semanas la Cámara de Diputados aprobó la resolución que solicita al Ministerio de Educación la entrega gratuita de kits menstruales a niñas y adolescentes en las escuelas públicas del país.

La resolución fue aprobada con una votación a unanimidad y de inmediato fue entregada al Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) para su aplicación en las escuelas del país.

Su proponente, la diputada Dilenia Santos, argumentó que muchas estudiantes carecen no solo de productos de higiene durante su período, sino también de educación adecuada sobre el tema. "Esto viene a beneficiar a cada hogar dominicano. Hay muchos hogares en los que las madres son solteras y no tienen suficientes recursos, y el proyecto sirve para que las niñas sepan manejar este tema, que muchas veces por tabú no se conversa", expresó.

Impacto en los hogares

Aunque la iniciativa no elimina los impuestos a los productos menstruales, sí busca garantizar el acceso gratuito a estos insumos básicos dentro del sistema educativo. Otra de las autoras de la resolución, la diputada María de los Ángeles Rodríguez, explicó que la jornada extendida en las escuelas públicas hace aún más urgente la necesidad de que las estudiantes tengan a mano productos como toallas sanitarias durante todo el día.

Ambas legisladoras reconocieron que la medida implicaría un costo adicional para el presupuesto del Ministerio de Educación, pero consideran que el impacto social justifica la inversión. Según sus estimaciones, muchas familias deben destinar hasta 500 pesos mensuales a productos de higiene íntima, un gasto que no todos los hogares pueden asumir.