Aborto, incesto y violaciones: los puntos finales de discordia en el nuevo Código Penal

Tras el estudio completo de todos los artículos del nuevo Código Penal, una comisión especial de legisladores ahora se enfoca en debatir al menos 40 puntos que crearon ronchas entre los congresistas y que fueron aplazados por la extensión de sus debates.

Aunque la comisión de senadores y diputados ya finalizó con el estudio del nuevo Código Penal, el presidente del equipo, el senador Santiago Zorrilla, dijo que los puntos "conflictivos" fueron dejados para el final con el objetivo de no retrasar el estudio de la pieza.

Entre los puntos que provocan choques de criterios entre los congresistas resuena el aborto y sus tres causales, el incesto, la tortura, los actos de barbarie, la agresión sexual, la violación sexual, la actividad sexual no consentida, el incesto agravado y la violación seguida de muerte.

También se debatirá el genocidio, el homicidio agravado, el homicidio involuntario, la explotación sexual, el arresto ilegal acompañado de tortura, la explotación laboral, el perjurio, la reproducción asistida no consentida, el robo de niños y niñas, el cuatrerismo, las penas agravadas por robo y las sanciones a personas jurídicas, entre otros.

El informe

Aunque aún resta una ronda de debates intensa, el senador Zorrilla aseguró que el informe donde se recomendará la aprobación del Código Penal en las próximas sesiones, será presentado el viernes y debatido en la sesión venidera del Senado.

Tras el debate de los puntos conflictivos, la comisión deberá leer nuevamente todo el proyecto del Código Penal y redactar el informe. Si el Senado lo aprueba en dos lecturas, iría a la Cámara de Diputados para el mismo proceso.

Un código más garantista

El nuevo código, según el diputado Wandy Batista, el vicepresidente de la comisión, no busca ser simplemente más severo, sino "más completo y más justo".

El diputado sostuvo que la reforma incluye delitos que en la actualidad no están tipificados de manera explícita, como el ataque con sustancias químicas conocidas popularmente como "ácido del diablo".

"No es que hay delitos que actualmente no se castigan, pero algunos no están expresamente tipificados como conductas antijurídicas. Estamos modernizando y actualizando para que no quede nada fuera, que el juez no tenga que interpretar lo que no está claramente dicho", sostuvo el legislador.

Batista expresó que el proyecto también contempla el cúmulo de penas, que permitirá sumar sentencias en casos de múltiples delitos, tanto si son juzgados por un solo tribunal como por instancias distintas.