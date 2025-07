El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, afirmó durante la aprobación en segunda lectura del nuevo Código Penal que en el Congreso "no hay votos para las tres causales", en referencia a la interrupción del embarazo en situaciones excepcionales.

"Todo el mundo sabe que yo estoy a favor de las causales, pero aquí no hay votos para las causales, ya se han manifestado", dijo Pacheco desde el hemiciclo. A pesar de su posición personal favorable, reconoció que el panorama legislativo no permite su inclusión en el nuevo cuerpo legal. "Yo no puedo venir a negar que por las causales yo no voy a votar por el código. Yo voto 20 veces por el código", sentenció.

El nuevo Código Penal ha sido cuestionado por buena parte de la sociedad, incluyendo a la primera dama, Raquel Arbaje, y dos de las hijas de la pareja presidencial, Esther y Graciela en un documento que recogió más de mil firmas de destacados profesionales dominicanos.

Entre las críticas realizadas al nuevo código:

La limitación de la definición de feminicidio

Las barreras probatorias para los casos de violencia intrafamiliar

La prescripción de los delitos sexuales, incluso en casos de incesto o violación a menores

La penalización absoluta del aborto, al descartar las tres causales

También ha rechazado el Código Penal la ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, quien aseguró que el proyecto que se discute en el Congreso, y que tiene posibilidades importantes de aprobarse, representa un retroceso para la protección de los derechos humanos, particularmente de mujeres, niñas y adolescentes.

¿Qué tiene el nuevo Código Penal?

El nuevo Código Penal fue aprobado por amplia mayoría el pasado miércoles 30 de julio en la Cámara de Diputados. Contiene más de 70 nuevos tipos penales, incluidos crímenes de guerra, feminicidios, sicariato, inducción al suicidio, bullying, y muerte por carreras ilegales.

La pieza pasará ahora al Senado, y de ser ratificada, se convertiría en la primera legislación penal elaborada completamente en territorio dominicano, dejando atrás la influencia directa del Código Penal francés que rige desde el siglo XIX.

Pacheco explicó que el proyecto se mantuvo estancado durante años debido a lo que calificó como una "complicidad entre la ultraizquierda y la ultraderecha", que en su momento se aliaron, por motivos opuestos, para impedir la aprobación del Código. "Entre los que se oponían rabiosamente a las causales y entre los procausales coincidieron y tumbaron el código", recordó.

El legislador del Partido Revolucionario Moderno (PRM) también relató que, desde su primer día como presidente de la Cámara, en agosto de 2020, priorizó el avance del Código Penal y solicitó al diputado Rubén Maldonado retomar la propuesta de separarlo de la discusión de las causales. "Le dije, Rubén, yo voy a hacer esto mío, y me dijo: sí, dele para adelante. Y así lo hicimos".

Durante su intervención, Pacheco subrayó que el nuevo Código es resultado de un extenso proceso de consultas con más de 70 juristas del país. "Es un código penal dominicano, elaborado, que ha pasado por las mejores manos de este país", declaró.

En ese sentido, enfatizó que más allá del tema del aborto, el nuevo instrumento jurídico representa un avance importante para combatir delitos que hasta ahora no estaban tipificados con claridad ni con sanciones adecuadas. Mencionó específicamente el feminicidio, que podrá ser castigado con penas de hasta 40 años cuando concurran agravantes, lo que calificó como "casi cadena perpetua".

También resaltó los artículos que sancionan a los responsables de carreras ilegales de motores y vehículos que provocan muertes. "¿Tú sabes las cosas que pasan aquí con eso y sale todo el mundo ileso? Al otro día salen de la cárcel", expresó.

Pide a Abinader no observar el Código

El líder legislativo concluyó su intervención instando al Senado y al presidente de la República a no observar el Código una vez sea aprobado en su versión definitiva. "Yo también le pido al señor presidente que no lo observe", dijo, repitiendo su coincidencia inusual con el vocero de Fuerza del Pueblo, el diputado Rubén Maldonado.

Con esta aprobación, la Cámara de Diputados marca un hito en el proceso de modernización legal del país, aunque deja fuera una de las demandas más persistentes de sectores feministas, organizaciones de derechos humanos y parte de la comunidad médica: la despenalización del aborto en circunstancias extremas. Para Pacheco, esa batalla está fuera del actual escenario legislativo: "Aquí no hay votos para eso".