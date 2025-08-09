Un proyecto de ley busca reducir de 30 a 25 años el tiempo para jubilar a los maestros

El proyecto que beneficiaría a los maestros cambiaría la Ley 451-08, que a su vez modifica la Ley General de Educación que se promulgó en el 1997. ( FUENTE EXTERNA )

La Cámara de Diputados estudia un proyecto de ley que modificaría los requisitos para que los docentes accedan a la jubilación automática, al reducir de 30 a 25 años el tiempo de servicio necesario para pensionarse con el 100 % del salario.

La iniciativa, de la diputada Ydenia Doñé, representante del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), plantea una modificación al artículo 11 de la Ley 451-08, que es la que cambia algunos artículos de la Ley General de Educación del año 1997, ampliando las posibilidades de retiro con condiciones más fáciles y estableciendo incentivos adicionales para quienes decidan permanecer en el sistema educativo.

Actualmente, la ley establece que un maestro debe cumplir 30 años de servicio, sin importar la edad, para jubilarse con el 100 % del promedio de sus últimos 12 salarios.

El proyecto que se estudia en el Congreso propone que ese derecho se adquiera con solo 25 años de servicio, sin importar la edad, lo que beneficiaría a los maestros que no han alcanzado aún las tres décadas en las aulas.

Además del cambio principal, la propuesta introduce modificaciones a las escalas de jubilación proporcional.

Por ejemplo, mientras la ley vigente permite jubilarse con el 90 % del salario si el docente ha cumplido 25 años de servicio y tiene al menos 55 años de edad, el nuevo proyecto otorga ese mismo 90 % a quienes tengan 20 años de servicio y 50 años de edad.

También reduce los requisitos para recibir el 85 % del salario. Actualmente se exige tener 20 años de servicio y 60 años de edad, pero con la reforma bastaría con 15 años de servicio y 50 años de edad.

La jubilación anticipada

Otro cambio en el proyecto que se analiza radica en la jubilación anticipada. Según la ley vigente, quienes tienen 20 años de servicio, sin importar la edad, pueden recibir una pensión equivalente al 60 % del promedio de sus últimos doce salarios.

El proyecto de ley eleva ese porcentaje al 80 %, manteniendo la misma cantidad de años y sin establecer límite de edad.

En cuanto a los incentivos por permanecer en el sistema educativo después de cumplir los requisitos para la jubilación, la ley actual otorga un 5 % adicional al salario base durante un periodo de cinco años.

La propuesta eleva ese incentivo al 10 %, y además establece que dicho monto se sumará al salario base al momento de calcular la pensión final del docente una vez se retire definitivamente.

Pensiones por discapacidad

La propuesta también contempla cambios importantes en las pensiones por discapacidad. En la ley vigente, los docentes que hayan laborado entre 5 y 15 años pueden recibir el 60 % del salario promedio; de 16 a 20 años, el 70 %; y a partir de 21 años, el 80 %.

Con el nuevo proyecto, los porcentajes se elevan y se establece un requisito de edad mínima. Los docentes con entre 5 y 15 años de servicio y 50 años de edad recibirían el 70 %; con 16 a 20 años, el 80 %; y con 21 a 24 años, el 90 % del promedio salarial. Este esquema, según la pieza, busca mejorar la protección para quienes no pueden continuar en el aula por razones de salud.

El texto aclara que la condición de salud que justifique una pensión por discapacidad será evaluada conforme al artículo 49 de la Ley 87-01 sobre Seguridad Social y sus normas complementarias.

Tanto la ley vigente como el proyecto contemplan que los docentes que cumplan los requisitos para jubilarse pueden optar por seguir en el sistema educativo si su condición física y psíquica lo permite. Sin embargo, el proyecto de Doñé aumenta el incentivo del 5 % actual al 10 % del salario base durante un periodo mínimo de cinco años. Además, ese incentivo acumulado se sumará al cálculo final de la pensión cuando el maestro se retire definitivamente.

Argumentos del proyecto

De ser aprobado, el proyecto establece en sus argumentos que la ley representaría "un cambio importante en el régimen de retiro del magisterio, al facilitar el acceso a una pensión completa en menor tiempo, reconocer con mayor justicia los años de servicio parcial, y mejorar las condiciones para los docentes con discapacidad o que decidan seguir enseñando tras cumplir los requisitos de retiro".

La comisión de Educación de la Cámara de Diputados, que dirige el diputado Nolberto Ortíz, tiene a su cargo el estudio de la pieza legislativa.