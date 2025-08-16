Cámara de Diputados inicia segunda legislatura con reelección de Pacheco como presidente

Vista del nuevo bufete directivo de la Cámara de Diputados. De izquierda a derecha, Eduviges Bautista, secretaria; Alfredo Pacheco, presidente; Dharuelly D´Aza, vicepresidenta; y Emil Durán, secretario. ( FUENTE EXTERNA )

La Cámara de Diputados de la República Dominicana dejó formalmente iniciada la segunda legislatura ordinaria del año 2025, en una sesión solemne celebrada la mañana de este sábado en el hemiciclo del Congreso Nacional.

Durante el acto, se realizó la elección y juramentación del nuevo bufete directivo que regirá los trabajos legislativos durante el período 2025-2026.

La sesión fue convocada para las 8:00 de la mañana, conforme al mandato de la Constitución y al reglamento interno del órgano legislativo.

En este contexto, el diputado Alfredo Pacheco fue reelecto y juramentado como presidente de la Cámara de Diputados, cargo que asume nuevamente "con el compromiso de fortalecer la labor legislativa en beneficio del país".

Durante su discurso de toma de posesión, Pacheco destacó el carácter histórico de la sesión y asumió con "humildad" la responsabilidad de presidir una vez más la Cámara Baja.

Subrayó los logros alcanzados en el pasado año legislativo, el cual calificó como "extremadamente productivo", y se comprometió a continuar impulsando leyes de alto impacto social y jurídico.

"Somos legisladores comprometidos con el avance legal de nuestro pueblo. Este año asumimos el reto de aprobar proyectos clave como el Código Civil, el Código de Procedimiento Penal, la Ley de Aguas y la Ley de Ciberseguridad. Además, promoveremos la Ley de Etiquetado Nutricional y la Ley Orgánica de Deportes, conscientes del desarrollo acelerado de nuestra nación", expresó Pacheco.

Aprobar otras iniciativas

Pacheco también valoró el esfuerzo de los legisladores de todas las bancadas, destacando su vocación de servicio, trabajo en comisiones y labor de representación y fiscalización.

Reiteró que el Congreso no está soñando cuando propone reformas estructurales, sino actuando con la responsabilidad que exige el momento histórico que vive el país.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/16/whatsapp-image-2025-08-16-at-100718-am-1-d07c9d4d.jpeg El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, durante su intervención en el inicio de la segunda legislatura 2025. (FUENTE EXTERNA)

Con esta juramentación, el nuevo bufete directivo está formado, además, por Dharuelly D´Aza, vicepresidenta; Eduviges Bautista, secretaria; y Emil Durán, secretario.

Pacheco expresó que en este año legislativo que inicia hoy, tienen el reto de conocer y aprobar otras iniciativas de gran importancia para el país, así como las que conocieron en el año legislativo pasado, como son el nuevo Código Civil de la República Dominicana, el nuevo Código de Procedimiento Civil, el Código de Procedimiento Penal y la ley de aguas.