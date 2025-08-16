Ricardo de los Santos es ratificado como presidente del Senado; promete más productividad

Momento en que Ricardo de los Santos es juramentado como presidente del Senado de la República en esta segunda legislatura. ( DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO )

En su primera sesión de la segunda legislatura ordinaria, realizada este sábado 16 de agosto, el Senado de la República religió y juramentó a Ricardo de los Santos como presidente de la Cámara Alta para el período legislativo 2025-2026.

El bufete directivo estará integrado por el senador Pedro Catrain como vicepresidente y las senadoras Lía Díaz y Aracelis Villanueva como secretarias.

De los Santos subrayó la alta productividad del Senado durante el año legislativo anterior, en el cual se aprobaron 117 proyectos de ley, de los cuales más de 60 fueron promulgados, una cifra que calificó como evidencia clara del compromiso y la responsabilidad del cuerpo legislativo.

"Tenemos una gran tarea por delante. Hemos concluido un año legislativo de alta productividad y nos esperan grandes retos. El compromiso es superar lo logrado, con madurez, responsabilidad y vocación de servicio", expresó.

Entre los principales desafíos legislativos, el presidente del Senado mencionó:

Elevar aún más la productividad legislativa, especialmente de aquellos senadores de primera experiencia.

Fortalecer la soberanía nacional, como un compromiso ineludible con los ideales de los próceres de la Restauración.

Consolidar la separación de poderes, asegurando que el Congreso Nacional continúe legislando con independencia del Poder Ejecutivo.

Mantener la armonía institucional con la Cámara de Diputados para asegurar una agenda legislativa coherente y efectiva.

Construir y preservar consensos políticos, aún en medio de diferencias ideológicas, en beneficio del interés general.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/16/whatsapp-image-2025-08-16-at-112248-am-33f6490c.jpeg El presidente del Senado, Ricardo de los Santos juramentando los miembros del bufete directivo, integrado por el senador Pedro Catrain como vicepresidente y las senadoras Lía Díaz y Aracelis Villanueva como secretarias. (DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO)

Llamado a defender la Patria

De los Santos resaltó el clima de respeto y colaboración entre los legisladores, tanto del oficialismo como de la oposición, y elogió el profesionalismo demostrado por todos los bloques durante los debates legislativos.

"En los momentos más difíciles hemos logrado construir los consensos necesarios para sacar adelante los proyectos de ley, conflictivos o no. Eso demuestra la madurez política de nuestra democracia", afirmó.

También celebró la estabilidad política, social y económica del país, y el rol clave que juega el Congreso como "La Casa de la Democracia", donde se establecen las normas para la convivencia pacífica en un Estado libre y de derecho.

Al finalizar, hizo un llamado a continuar defendiendo la soberanía nacional y honrar el legado de los Padres de la Patria.

"El país puede contar con un Congreso que luchará siempre por los mejores intereses de la República Dominicana. Cumpliremos con la herencia de nuestros próceres. Que viva la República Dominicana", concluyó.