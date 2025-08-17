Senado y Cámara de Diputados anuncian prioridades para esta nueva legislatura ordinaria

El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, dejó iniciada este sábado 165 de agosto la Segunda Legislatura Ordinaria. ( FUENTE EXTERNA )

Los congresistas dominicanos anunciaron el sábado 16 de agosto sus prioridades para la segunda legislatura ordinaria 2024-2025, en las cuales figura el Código de Trabajo, ley de etiquetado y advertencia nutricional, publicidad y promoción de la alimentación saludable, así como la ley general de cooperativas, la ley que declara la sangre como un bien público en la República Dominicana, la ley del Código Procesal Penal, entre otras iniciativas.

Ricardo de los Santos, presidente del Senado, destacó que el Código de Trabajo es una de las prioridades que tiene en esta nueva legislatura.

"Estuvimos trabajando en el Código Laboral, el cual quedó consensuado en un 90-95 %. Esa es una de nuestras prioridades. También tenemos como prioridad la modificación al Código Procesal Penal, ya que existe una fecha límite y debemos aprobarla antes de diciembre", indicó De los Santos.

Dijo que otro punto fundamental es la reforma a la seguridad social, "una exigencia pendiente y parte de nuestras promesas dentro de los planes de reformas que hemos asumido".

Además, apuntó que está la Ley de Aguas, una normativa que lleva décadas en discusión en el Congreso.

"Tenemos la plena decisión de darle al país esta ley, que resulta vital para la regulación y gestión de un recurso tan preciado como el agua", agregó el legislador.

Los senadores están convocado para el próximo martes a las 2:00 de la tarde.

Cámara de Diputados

Al dejar iniciada la segunda legislatura ordinaria del período 2024-2025, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, anunció que entre las prioridades del órgano legislativo figura la aprobación de la ley de etiquetado y advertencia nutricional, publicidad y promoción de la alimentación saludable para los consumidores, una normativa que, aseguró, ya poseen todos los países que avanzan hacia el desarrollo.

Pacheco indicó que la Cámara se ha trazado como objetivo ineludible estudiar, conocer y aprobar en esta legislatura importantes proyectos como la Ley Orgánica de Deportes, además de dar continuidad a iniciativas ya conocidas en el período anterior, entre ellas el nuevo Código Civil de la República Dominicana, el Código de Procedimiento Civil, el Código de Procedimiento Penal y la Ley de Aguas.

El legislador destacó que el Congreso no puede quedar rezagado frente a los debates globales y mencionó como prioridad la aprobación de una ley de gestión de ciberseguridad y otra que regule el accionar de la inteligencia artificial y sus aplicaciones en la República Dominicana.

"Resulta imposible como sociedad continuar adelante sin dotar al país de una normativa que regule estas tecnologías", subrayó.

Asimismo, adelantó que será conocida una ley sobre cambio climático, junto al proyecto de eficiencia energética y promoción del uso de energías renovables, iniciativas que calificó como fundamentales para honrar los compromisos con las presentes y futuras generaciones.

En el plano institucional, Pacheco informó que propondrá la actualización del Reglamento de la Cámara de Diputados para implementar la Ley Orgánica de Fiscalización y Control del Congreso Nacional, aprobada en la pasada legislatura.

Para ello, se adecuará el área física de la Sala de Sesiones a fin de recibir a funcionarios de otros poderes del Estado en las sesiones de control establecidas en dicha normativa.

El presidente de la Cámara también adelantó que planteará la modificación del manual de técnica legislativa y del manual de procedimientos legislativos.

Además, anunció el desarrollo de una mediateca con inteligencia artificial, herramienta que permitirá optimizar la investigación parlamentaria y el acceso a la información. "Con estas iniciativas, este órgano se posicionará entre las instituciones más actualizadas de la región", afirmó.

Nueva convocatoria

Pacheco cerró la sesión inaugural y convocó a los diputados a reunirse nuevamente el próximo miércoles 20 de agosto, a las 11:00 de la mañana.