Se inicia una nueva legislatura con importantes proyectos pendientes

Los trabajos legislativos inician este sábado 16 de agosto y se extenderán hasta 13 de enero 2026. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

El sábado 16 de agosto comenzó un nuevo período de trabajos en el Congreso Nacional con la apertura de la segunda legislatura ordinaria del Senado de la República y la Cámara de Diputados.

El ciclo congresual, que durará 150 días, inicia con expectativas altas en torno a importantes proyectos legislativos que llevan décadas circulando por los pasillos de ambas cámaras.

A partir de las 8:00 de la mañana sesionaron tanto la Cámara Alta como la Cámara Baja, en conmemoración del 162 aniversario de la Restauración Dominicana. También se conformaron los bufetes directivos y los bloques partidarios, que tendrán vigencia durante un año.

El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, aseguró que queda mucho trabajo por delante y que las expectativas son positivas, considerando la labor legislativa del período pasado.

"Procurar ser en este año legislativo tan productivo como lo fuimos en el año que acaba de concluir, un año que creo que pasará a la historia en productividad en el Congreso Nacional, porque la verdad que se promulgaron más de 60 leyes. Es decir, que entiendo que si no es un récord, es un buen average", dijo.

Entre los principales proyectos que se esperan para este año están el:

Código Laboral , que quedó consensuado en más de un 90 %.

, que quedó consensuado en más de un 90 %. Código Procesal Penal.

La seguridad social.

El Código Civil.

la ley de agua.

Última legislatura

En la pasada legislatura, entre ordinaria y extraordinaria, el Congreso Nacional convirtió en ley cinco proyectos de gran envergadura para la nación.

El Código Penal, promulgado el pasado domingo, fue la estrella de esta legislatura extraordinaria, al sustituir la antigua normativa que estuvo vigente en el sistema penal dominicano durante más de 141 años.

Trabajos del último año

El primer año del período constitucional del Poder Legislativo cerró con 60 leyes promulgadas y más de 1,691 iniciativas aprobadas en el Congreso Nacional.

Durante la sesión de rendición de cuentas conjunta del Senado y la Cámara de Diputados, sus presidentes, Ricardo de los Santos y Alfredo Pacheco, presentaron a la Asamblea Nacional los resultados de sus labores legislativas el pasado 7 de agosto.

Desde el 16 de agosto de 2024 hasta el cierre de la legislatura extraordinaria, el pasado 6 de agosto, el Senado recibió 907 iniciativas. De ellas, fueron aprobadas 491, incluyendo 119 proyectos de ley. En paralelo, los diputados tramitaron 3,533 iniciativas, llevaron a cabo 1,385 votaciones y aprobaron 1,200 iniciativas.