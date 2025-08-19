El Senado reintroduce proyecto de reforma al Código de Trabajo

El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, señaló que la reforma laboral es una de las prioridades de esta segunda legislatura ordinaria 2024-2025. ( FUENTE EXTERNA )

El Senado de la República reintrodujo este martes el proyecto de ley que modifica el Código de Trabajo, luego de que la pieza perimiera en la pasada legislatura en la Cámara de Diputados.

La iniciativa, que cambiaría la Ley 16-92 vigente desde 1992, ya había sido aprobada en julio por los senadores, pero no logró avanzar en segunda lectura en la Cámara Baja, lo que obligó a que su estudio se reinicie en esta legislatura.

El proyecto vuelve a la misma comisión coordinada por el senador Rafael Barón Duluc (Cholitín), que ya tuvo a su cargo el estudio anterior.

"Ese código está prácticamente terminado desde el punto de vista del Senado. Lo que haremos ahora son correcciones menores, sobre todo en el tema de sanciones, que quedaron muy elevadas", explicó.

Entre los cambios que plantea la reforma se incluyen el teletrabajo, el trabajo doméstico y la ampliación del período de maternidad de 12 a 14 semanas.

La cesantía "no se toca"

Uno de los puntos más debatidos en la pasada legislatura fue la propuesta de los empresarios de poner un tope de seis años al pago de prestaciones por desahucio, lo que fue descartado.

Los legisladores han reiterado que la cesantía "no se toca".

El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, señaló que el Código de Trabajo es una de las prioridades de esta segunda legislatura ordinaria 2024-2025.

Este proyecto lleva más de una década en discusión en el Congreso, con consensos logrados en un 90 % de los artículos, aunque no se descarta que en este nuevo proceso los empresarios vuelvan con nuevas sugerencias.