Senadores, empresarios y trabajadores definen hoy rumbo de la reforma laboral

La comisión especial de senadores que revisa el proyecto de la reforma laboral. ( FUENTE EXTERNA )

Este martes, una comisión especial de senadores se reunirá otra vez con los sindicatos de trabajadores y varios grupos de empresarios para determinar el rumbo final de la modificación al Código de Trabajo, que no logró su aprobación en la pasada legislatura por un retraso en el estudio, a pesar de que se estudió por nueve meses.

La comisión, que dirige el senador Rafael Barón Duluc, se reunirá con los colectivos para discutir únicamente los puntos conflictivos del proyecto que abarcan la cesantía, la instauración de un juez de conciliación laboral o el aumento legal de las horas extras, entre otros temas espinosos.

El equipo especial del Senado se reunirá este martes a las 2:00 de la tarde con el Consejo Nacional de la Unidad Sindical (CNUS), la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD), la Central Nacional de Transportistas Unificados (CNTU) y la Confederación de Autónoma Sindical Clasista (CASC).

Cuando la comisión concluya los debates con los sindicatos de trabajos, inmediatamente, durante la misma jornada, se reunirá con algunos sectores empresariales como:

Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep)

Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD)

Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE)

Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de la Vivienda (Acoprovi)

Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Codopyme)

Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores)

Asociación Dominicana de Zonas Francas (Adozona)

Organización Nacional de Empresas Comerciales (Onec)· Confederación Patronal de la República Dominicana (Copardom)

Asociación Dominicana de Exportadores (Adoexpo)

Retrasos en la aprobación

Aunque el Senado estudió el proyecto de la reforma laboral desde octubre del 2024 hasta agosto de este año, la propuesta no logró ser aprobada porque tardó dos legislaturas sin aprobarse.

Apurados por el tiempo en contra, los senadores lograron aprobar la iniciativa en dos discusiones. La Cámara de Diputados quiso seguir el mismo proceso, pero solo logró aprobar la propuesta en una lectura. Esa votación no fue suficiente porque se requería de otra aprobación en segunda lectura que no sucedió porque la legislatura que concluyó el 26 de julio provocó que el proyecto caducara.

Esperan más diálogos

Mientras el Senado revisa otra vez la polémica propuesta del Poder Ejecutivo, en la Cámara de Diputados esperan un proyecto más consensuado en el que se consideren las observaciones de todos los sectores involucrados y que así la iniciativa se apruebe antes de octubre.

Los diputados Aníbal Díaz, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), y Charlie Mariotti, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), coincidieron en que la reforma al Código de Trabajo debe construirse sobre la base de un consenso tripartito entre empleadores, trabajadores y el Gobierno, advirtiendo que el tema de la cesantía es uno de los puntos más sensibles en la discusión.

Díaz señaló que la propuesta carece de un "nivel alto de consenso" y que sin la participación de los empleadores no puede hablarse de una reforma sostenible. A su juicio, el proyecto debe considerar tanto las conquistas históricas de los trabajadores como la viabilidad de las empresas.

"No debería ser que las prestaciones y cesantía que pague un banco como el Banco Popular sean las mismas que pague un salón de belleza; debería haber un mayor nivel de justicia laboral respecto a la capacidad de esas empresas", apuntó.

De su lado, Mariotti advirtió que el Gobierno no puede imponer una visión unilateral "en un tema de tanta trascendencia" y abogó para que el diálogo sea equilibrado.

"El diálogo debe rendir sus frutos, pero se le debe escuchar a todos los que participen, no solamente a unos cuantos", expresó.